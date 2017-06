PSD: Toate organizatiile, cu exceptia celor din Timis si Caras-Severin, se "desolidarizeaza de lovitura de stat" de la Guvern

Toate organizatiile PSD din tara, cu exceptia celor din Timis si Caras-Severin, au votat, sambata, o Declaratie comuna prin care "se desolidarizeaza de lovitura de stat de la Palatul Victoria", in conditiile in care social-democratii condamna categoric tentativa "ilegala si neconstitutionala" a lui Sorin Grindeanu si Victor Ponta de a prelua puterea executiva a statului roman.





Potrivit unui comunicat de presa al PSD, "toate organizatiile partidului din tara au votat azi o Declaratie comuna prin care se desolidarizeaza de lovitura de stat de la Palatul Victoria".





"Exceptie fac doar doua filiale, cea din Timis, presedinte Sorin Grindeanu, si cea din Caras-Severin, pentru ca nu s-a intrunit, inca, in forurile de conducere, pentru a lua o decizie, deoarece presedintele Ioan Mocioalca nu a fost in judet", arata comunicatul de presa, potrivit News.ro.





PSD a tinut sa precizeze ca "majoritatea covarsitoare a filialelor partidului condamna categoric tentativa ilegala si neconstitutionala a celor doi fosti membri ai partidului, Sorin Grindeanu si Victor Ponta, de a prelua puterea executiva a statului roman".





"In toate aceste actiuni ilegale, cei doi nu reprezinta Partidul Social Democrat si nu au niciun drept sa angajeze numele partidului intr-un asemenea demers care contravine grav tuturor principiilor democratice si constitutionale. Niciun for de conducere statutar al partidului nu i-a mandatat sa intreprinda vreuna dintre aceste actiuni ilegale, ceea ce inseamna ca cei doi actioneaza strict in nume propriu, avand intreaga raspundere, de orice natura, pentru faptele lor", a conchis PSD.