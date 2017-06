Cine este Ludovic Orban, noul presedinte al PNL: ministru al Transporturilor in guvernul Tariceanu si opozant al formarii USL

"Amestecarea stangii cu dreapta nu este sanatoasa pentru democratia din Romania", spunea in februarie 2011 Ludovic Orban, atunci cand a fost singurul care a votat impotriva formarii USL. Orban spunea atunci ca nu crede ca "aceasta alianta va avea o viata foarte lunga", iar sambata, la Congresul PNL, a vorbit din nou impotriva blatului cu PSD.Ludovic Orban a intrat in PNL in 1992 si a fsost ales din partea acestui partid in posturile de consilier local in Consiliul Sectorului 3 Bucuresti (1992-1996) si consilier local in Consiliul Sectorului 1 Bucuresti (1996-1997), demisionand din ultimul post in anul 1997.A fost deputat in perioada 2008 - 2012 si 2012 - 2016. In 2016 nu a mai candiat pentru un nou mandat, din cauza procesului in care era implicat si in care a fost achitat in prima instanta in ianuarie 2017.In perioada aprilie 2007 - decembrie 2008, Orban a ocupat functia de ministru al Tranporturilor in guvernul lui Calin Popescu-Tariceanu.A incercat in doua randuri sa fie primar al Capitalei - la alegerile din 2008 si 2016, insa la acestea din urma nu a mers pana la capat. Dupa ce devenit candidatul PNL in locul lui Cristian Busoi - contracandidatul sau la congresul de sambata - el s-a retras din cursa pentru ca DNA incepusa urmarirea penala impotriva sa.Orban a candidat si in 2014 la functia de presedinte al PNL, cand s-a inceput fuziunea cu PDL, insa atunci a fost aleasa Alina Gorghiu intr-un Birou politic national.Pe 31 ianuarie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus achitarea lui Orban pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi cerut bani omului de afaceri Tiberiu Urdareanu pentru campania electorala la alegerile locale din vara anului 2016. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Hotararea de achitare a fost luata in majoritate, cu doua voturi pentru si unul impotriva. Unul dintre cei trei judecatori a facut opinie separata, in sensul condamnarii lui Orban la un an inchisoare, cu amanarea executarii pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani.La ultimul termen al procesului din 16 ianuarie, un procuror al DNA ceruse condamnarea lui Orban la inchisoare cu executarea pedepsei, sustinand ca fostul deputat a actionat cu intentie directa si si-a folosit influenta politica pentru a obtine bani in campania electorala.Orban a fost trimis in judecata de DNA in luna mai 2016, fiind acuzat de savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite.Potrivit DNA, la data de 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, solicitandu-i sprijin financiar pentru campania electorala la alegerile locale din vara anului 2016, in care acesta fusese nominalizat de PNL sa candideze la functia de primar al municipiului Bucuresti.Procurorii sustin ca, in martie 2016, Urdareanu s-a intalnit cu Orban la domiciliul celui dintai, ocazie cu care fostul deputat i-a comunicat ca are nevoie de 50.000 de euro in numerar, pentru a-i folosi in vederea promovarii imaginii sale drept candidat la Primaria Capitalei, iar banii erau ceruti in numerar "tocmai fiindca erau... pentru posturi TV"."Ludovic Orban i-a spus omului de afaceri ca el pretinde putin ca nu mai e cum era pe vremuri. Ludovic Orban i-a spus omului de afaceri sa se gandeasca daca poate sa dea banii: 'te gandesti daca poti sau imi dai un sut in fund'. Ludovic Orban i-a spus ca nu vrea nimic de la partid", se arata in rechizitoriul DNA.Pe 20 martie 2016, cu ocazia unei noi intrevederi, Orban i-ar fi pretins lui Urdareanu suma de 50.000 euro in numerar, aratand ca are un buget de campanie limitat si ca doreste "sa aiba canale deschise" pe anumite posturi de televiziune, au sustinut procurorii.Orban a fost implicat in mai multe accidente rutiere. Cel mai cunoscut este cel din decembrie 2007 , pe Soseaua Cotroceni, in Capitala. Atunci, el a ranit o adolescenta de 14 ani, iar fata a suferit o contuzie la brat. Al doilea a avut loc in ianuarie 2015 , cand s-a rasturnat cu masina in localitatea Sarca, fara a se rani. Premierul Victor Ponta i-a facut atunci o fotografie lui Orban. "Trecea coloana oficiala, Ponta a trecut dupa mine, s-a oprit si a facut o poza la masina. Ar trebui sa ii cereti poza", a povestit atunci Ludovic Orban.In 2003, acesta s-a rasturnat cu masina, in 2006 autovehiculul in care se afla a fost lovit de un tramvai (politistii spun ca nu a fost vinovat), iar in luna martie a acestui an a avariat usor trei autoturisme in timp ce incerca sa parcheze, vorbind la telefon.