Secretarul adjunct al PSD: Decizia CEX de excludere a lui Grindeanu din PSD este statutara

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat sambata, pentru News.ro, ca decizia Comitetului Executiv National cu privire la excluderea lui Sorin Grindeanu din partid este statutara, organizatia locala din care premierul face parte trebuind doar sa ia act de hotararea conducerii de la centru.





"In Statut lucrurile sunt foarte clare. De la un anumit nivel in sus, Comitetul Executiv National al partidului care este format din liderii tuturor judetelor poate lua o astfel de decizie. E statutara, nu e prima data. El, la randul lui, cand era presedinte de judet, a participat la vot de genul asta la excluderea lui Zgonea. Pe tabelul nostru interior, cand a fost exclus Zgonea pentru tradare, una dintre semnaturile la votul cu ᅡdaᅡ este a lui Sorin Grindeanu pe vremea cand era presedinte PSD Timis", a spus Codrin Stefanescu, intrebat daca partidul a trimis organizatiei locale din care Sorin Grindeanu face parte decizia de excludere a sa din formatiune.





Social-democratul a mai spus ca "organizatia PSD Timis ia act de decizia care este din toata tara".





"Decizia conducerii PSD la nivelul intregii tarii, inclusiv cu cea din Timis, este mai importanta decat decizia organizatiei locale", a completat Codrin Stefanescu.





Premierul Sorin Grindeanu a declarat, sambata, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD Timis, ca "domnii au cam uitat" sa trimita filialei decizia de excludere a sa din partid. Grindeanu a mai spus ca este, a fost si va ramane membru al PSD, pentru ca nu o sa poata Liviu Dragnea sa il excluda din partid de cate ori se va putea el reinscrie.





"Am fost, sunt si voi fi membru in acest partid, nu am schimbat partidul, nu vreau si nu pot. Sunt pesedist si punct. Nu poate sa ma dea Liviu Dragnea afara ori de cate ori vrea. Organizatia pe care o conduc considera ca sunt membru si, asa cum spuneam, am venit sa vad pulsul organizatiei Timisoara, pe care o conduc. (...) De altfel, domnii au cam uitat sa trimita actele cu excluderea mea din partid. Din punctul meu de vedere, nu are cum sa ma excluda vreodata Liviu Dragnea, ca nu ma poate exclude el de cate ori ma pot eu reinscrie", a afirmat Grindeanu la finalul sedintei Comitetului Politic al PSD.