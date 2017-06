Kelemen Hunor, mandatat sa discute cu reprezentantii Guvernului si coalitia de Guvernare: Nu sustinem nici pe Dragnea, nici pe Grindeanu. Decidem miercuri cum votam la motiune

Presedintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania, Kelemen Hunor, a declarat sambata, dupa Consiliul Permanent al UDMR, ca nu se pune problema de a-l sustine pe Liviu Dragnea sau pe Sorin Grindeanu la votarea motiunii de cenzura, dar este mandatat sa poarte discutii atat cu reprezentantii Guvernului, cat si ai coalitiei de guvernare si ca vor decide miercuri cum vor vota motiunea de cenzura. Totodata, acesta considera coalitia de guvernare vinovata pentru o situatie demna de "cartea recordurilor".









"Spunem raspicat ca pentru aceasta situatie neplacuta, absolut de cartea recordurilor, coalitia de Guvernare se face vinovata si este responsabila. Astazi am analizat situatia si am primit un mandat de a discuta cu toti cei care doresc o discutie cu noi. Incepand de luni vom discuta cu reprezentantii Guvernului, ai coalitiei de guvernare si cu oricine doreste sa avem o discutie pe aceasta situatie creata. Nu vrem sa decidem in privinta conflictelor de partid si nu vrem sa intervenim sau sa arbitram", a declarat Kelemen Hunor, potrivit News.ro.





Kelemen Hunor a mai spus si ca, personal, nu are ambitii in privinta acest negocieri si ca partidul nu va negocia portofolii.





"Nu se pune problema sa il sustinem pe domnul Dragnea sau pe domnul Grindeanu. Trebuie sa acceptam ca majoritatea are dreptul de a schimba Guvernul. Nu am discutat si nu discutam despre portofolii, nu discutam despre asta pana nu clarificam principiile. Nu sunt personal interesat de pozitia de vicepremier. Nu am astfel de ambitii nici daca am ajunge la o asemnea faza a discutiilor, dar nu sunt convins ca ajungem pana acolo", a declarat el.





Intrebat cum va vota UDMR la motiunea de cenzura de miercuri, presedintele uniunii a declarat ca o decizie in acest sens va fi luata in ziua votului.





"Vom lua decizia probabil miercuri, inainte de vot la sedinta comuna a grupurilor reunite si pana atunci vom discuta negocia si analiza. Trebuie sa vedem textul motiunii. Decizia legata de motiune si daca vom vota sau nu o vom lua inainte de vot. Nu ne grabim, nu avem nicio urgenta dar am dori ca saptamana viitoare sa contribuim la restabilirea echilibrului si stabilitatii politice la echilibrul care a fost rasturnat", a mai spus el.





Presedintele UDMR a mai spus si ca, pentru aceasta criza politica, vinovata este coalitia de guvernare, care a gestionat gresit o situatie favorabila.





"Dupa ce aceasta coalitie PSD-ALDE nu a reusit sa gestioneze o situatie absolut normala, care intr-o democratie parlamentara ar trebui sa fie absolut normala: majoritatea trebuie sa aiba dreptul si posibilitate de a face o schimbare de guvern, o remaniere sau chiar o schimbare incepand cu premierul. Dar responsabilitatea ii apartine coalitie si ei nu au fost in stare sa gestioneze aceasta situatie. Deciziile politice trebuie luate in Parlament si nu in alta parte si Guvernul trebuie sa fie unul politic sustinut de o majoritate parlamentara. Daca vrem sa redam credibilitatea Parlamentului, sa avem stat de drept si separarea puterilor in stat, atunci trebuie sa luam in calcul aceste principii si inainte de orice decizie", a explicat Kelemen Hunor.





Miercuri va fi votata motiunea de cenzura impotriva guvernului Grindeanu, dupa ce duminica parlamentarii au fost convocati sa citeasca actul prin care legislativul ar retrage mandatul acordat Executivului.