Sorin Grindeanu sustine ca miercuri, in ziua votului la motiunea de cenzura, "lucrurile se vor desfasura intr-un mod absolut incredibil": Votul trebuie sa fie secret

Sorin Grindeanu a comentat si faptul ca social-democratii au decis sa citeasca duminica motiunea in Parlament, cu o zi mai devreme decat era programat: "Teama, frica."El i-a transmis lui Liviu Dragnea "Sa fie barbat politic si sa nu fuga, sa vina in fata Congresului".Liderul senatorilor PSD, Mihai Fifor, a anuntat vineri noaptea ca Parlamentul va fi convocat duminica pentru a fi citita motiunea de cenzura impotriva guvernului Grindeanu.Dupa depunerea motiunii de cenzura, ea trebuie citita in plenul comun al Parlamentului in cel mult 5 zile, iar dezbaterea si votul trebuie sa aiba loc cel tarziu la trei zile dupa aceea.