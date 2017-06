Sorin Grindeanu, intrebat daca are si sustinerea altor filiale PSD, in afara de Timis si Caras: Sigur ca am. / Despre citirea motiunii duminica: Teama, frica. Dragnea sa fie barbat politic si sa nu fuga

Sorin Grindeanu a comentat si faptul ca social-democratii au decis sa citeasca duminica motiunea in Parlament, cu o zi mai devreme decat era programat: "Teama, frica."El i-a transmis lui Liviu Dragnea "Sa fie barbat politic si sa nu fuga".Sorin Grindeanu mai spune ca "Am cerut un Congres pentru a stabili linia pe care trebuie sa mearga partidul si pentru a se discuta toate problemele care au aparut de un an - un an si ceva, de cand partidul se conduce din doua in doua luni prin Comitete Executive. Am o istorie de 20 de ani in acest partid dar eu n-am intalnit ca de doi ani incoace, sa nu se mai organizeze un Birou Politic National. Vorbesc de lucruri de fond, de baza, care nu pot fi ascunse si care trebuie discutate.""Aveam nevoie de energia pe care colegii mei mi-au transmis-o, sigur ca plec mult mai incarcat la Bucuresti", a mai adaugat Sorin Grindeanu.