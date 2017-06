Klaus Iohannis despre criza politica: Numai de asta nu am avut nevoie. E pacat. Avem deschidere mare in SUA, in Europa. Am cerut PSD sa termine cat mai repede aceasta criza

Întrebat, la ieşirea din sediul Primăriei Sibiu, despre situaţia politică actuală, preşedintele Klaus Iohannis a răspuns: "Legat de situaţia politică actuală, pot să spun aşa: Numai de asta nu am avut nevoie. Şi am solicitat PSD-ului, pe toate căile de comunicare, să termine repede această criză şi să mergem mai departe. E păcat. Avem deschidere în lume".În acest context, şeful statului a amintit despre vizita în SUA, precizând: "Am fost foarte bine primiţi. Avem deschidere mare în Europa. Ce ne mai lipseşte este un guvern stabil. Sper să se rezolve repede".Întrebat dacă el crede că va trece moţiunea de cenzură a PSD, Iohannis a răspuns: "Este treaba lor cum o fac. Nu stau eu să dau lecţii PSD-ului. Este un partid mare şi sper să îşi rezolve problema foarte, foarte repede."