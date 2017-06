Sorin Grindeanu, baie de multime la Timisoara, unde a cerut din nou Congres PSD si demisia lui Dragnea: Am venit acasa pentru ca am vrut sa vad daca acasa, in Timisoara, in Banat, mai exista oameni carora nu le e frica. / Multimea scandeaza Grindeanu prim-ministru! si Jos Dragnea!

"Noi trebuie sa fim de partea buna a istoriei, sa nu ne fie rusine de ceea ce facem. Sunt mandru si emotionat ca sunteti atatia alaturi de mine astazi", le-a mai spus premierul simpatizantilor sai.Premierul Sorin Grindeanu participa, sambata, la Timisoara, la o sedinta cu social-democratii din judet, carora le solicita sprijinul in demersul sau de a-l indeparta pe Liviu Dragnea de la conducerea partidului. In Timis, PSD are patru deputati si doi senatori care si-au exprimat sustinerea pentru Grindeanu, declarand ca vor vota impotriva motiunii de cenzura initiata de PSD.Sorin Grindeanu era asteptat, sambata, la Timisoara, si la nunta fiului consilierului sau personal, Alexandru Chirila. Chirila a fost subprefect de Timis, consilier al primarului municipiului Timisoara, Nicolae Robu, dar si consilier al lui Sorin Grindeanu cand acesta ocupa functia de presedinte al Consiliului Judetean Timis.Romania Tv a anuntat insa ca premierul ar urma sa revina de urgenta la Bucuresti, dupa intalnirea cu social-democratii din Timis.Secretarul general al guvernului, Victor Ponta, a ajuns, sambata, in jurul orei 11:45 la Palatul Victoria, unde potrivit declaratiilor sale din cursul serii de vineri, urmeaza sa aiba discutii cu mai multi parlamentari si lideri politici. Inca de dimineata, la Palatul Victoria au venit mai multi consileri ai premierului precum si cei din cabinetul SGG.