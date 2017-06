Parlamentarii PSD Dambovita vor vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu

"Parlamentarii PSD membri ai Organizatiei Dambovita vor sustine motiunea de cenzura initiata de Partidul Social Democrat si ALDE, ca fiind singura solutie constitutionala in contextul retragerii sprijinului politic pentru guvernul condus de Sorin Grindeanu", anunta filiala condusa de Tutuianu, dupa sedinta Comitetului Executiv Judetean la care au fost prezenti peste 230 de membri si invitati, precizand ca decizia a fost luata in unanimitate.De asemenea, PSD Dambovita a decis "sustinerea deciziilor statutare ale Comitetului Executiv National adoptate in zilele de 14 si 15 iunie 2017, apreciind ca punerea in aplicare, fara niciun fel de abatere sau intarziere, a programului de guvernare aprobat de Parlament, reprezinta obligatia Guvernului sustinut de Partidul Social Democrat si un angajament luat fata de romani, care trebuie respectat".Filiala face apel la "unitate, solidaritate si responsabilitate catre toti membrii partidului, insistand pe faptul ca nimeni, indiferent de pozitia pe care a ocupat-o sau pe care o ocupa in stat, nu are dreptul moral sa-si urmareasca interesul propriu in detrimentul intereselor romanilor" care au acordat incredere social-democratilor."Partidul Social Democrat are datoria sa alcatuiasca, in termenul cel mai scurt, un nou guvern care sa asigure punerea in aplicare a programului de guvernare votat de Parlament, care are ca principale obiective cresterea economica si cresterea nivelului de trai pentru toti romanii", mai anunta filiala Dambovita a PSD, dand asigurari ca "Partidul Social Democrat are maturitatea politica necesara sa depaseasca asemenea momente dificile si sa duca la indeplinire obiectivele asumate".Comitetul Executiv al PSD a decis excluderea lui Sorin Grindeanu din partid si initierea unei motiuni de cenzura. De asemenea, CEx a stabilit si ca orice membru PSD care intra intr-un guvern care nu e sustinut de PSD isi pierde calitatea de membru de partid.Motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Grindeanu urmeaza sa fie citita duminica in plenul Parlamentului si sa fie dezbatuta si supusa la vot miercuri.