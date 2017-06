Vasile Blaga: Liberalii ar trebui sa nu voteze motiunea de cenzura

"PNL va avea de luni o conducere legitima. Aceasta criza - este o criza politica declansata de PSD - ne priveste pentru ca priveste si Romania. Va trebui analizata foarte serios aceasta pozitie a noastra, dar eu cred ca nu ar trebui sa intram in acest joc si cred ca cea mai buna varianta ar fi sa fie prezenti colegii mei in sala, dar sa-i lase in pace, (...) sa nu voteze", a afirmat Vasile Blaga inainte de Congresul PNL in care se alege noul presedinte al partidului, potrivit Agerpres.Intrebat daca liberalii ar trebui sa incerce sa formeze o noua majoritate, el a sustinut ca este nevoie ca partidul sa se consolideze institutional dar si sa fie o ''voce clara'' impotriva oricarui guvern PSD."Trebuie sa aiba grija in primul rand sa se consolideze institutional si, in al doilea rand, sa fie o voce clara, cea mai puternica voce a Opozitiei impotriva a oricarui Guvern PSD. (...) PNL este pregatit, dar nu asa se pune problema", a mai spus Vasile Blaga.