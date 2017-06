14 parlamentari PSD - din Timis si Iasi - ar urma sa voteze impotriva motiunii de cenzura

PSD Timis este organizatia din care provine Sorin Grindeanu, actualul premier fiind fost presedinte al Consiliului Judetean Timis si fost viceprimar al Timisoarei.Liderul informal al PSD Iasi este Mihai Chirica, primarul municipiului, chiar daca el a fost inclocuit de la conducerea organizatiei in luna aprilie, dupa ce l-a criticat public pe Liviu Dragnea in scandalul OUG 13.Pentru a trece, motiunea de cenzura impotriva lui Sorin Grindeanu trebuie votata de jumatate plus unu din numarul total de parlamentari, adica sa primeasca 233 voturi "pentru". Teoretic, PSD si ALDE detin majoritatea parlamentara - cifrele arata 244 parlamentari PSD plus ALDE, fara cei cinci deputati care au plecat la partidul lui Daniel Constantin.