​LIVE TEXT A inceput Congresul PNL - 5000 de liberali isi aleg presedinte, intre Ludovic Orban si Cristian Busoi

Se vor da voturi si pentru presedintii Comisiei Nationale de Revizie si Cenzori (CNRC) si Comisiei de Arbitraj (CA).Pe langa discursurile celor doi candidati, care isi vor prezenta motiunile, vor mai tine discursuri si presedintele de onoare al PNL Mircea Ionescu-Quintus si presedintele interimar al liberalilor, Raluca Turcan.Votul se va desfasura in ordine alfabetica, nu pe filiale.Live Text principalele momente si declaratii:Vorbeste Raluca Turcan, care afirma ca in "toate sondajele de opinie PNL are peste 27%".Attila Korodi: "Au trecut de la revolutie 27 de ani. Avem o democratie in care conceptul de separatie a puterilor in stat nu este in totalitate respectate. Avem o democratie in care sa guvernam cu ordonante de urgenta a devenit o practica normala. O democratie care nu doreste sa fie realmente parte din luarea celor mai importante decizii ale UE.Avem nevoie de o forta politica sa militeze pentru statutul de drept. UDMR va fi intotdeauna o platforma bazata pe dialog. Indiferent daca suntem in opozitie sau la guvernare, trebuie sa fim permanent in dialog."Au inceput lucrarile congresului cu intonarea imnului national al Romaniei si a imnului Uniunii Europene. Amfitrion este Ioan Balan de la PNL Suceava, favorit la un loc de vicepresedinte regional. Au fost anuntati 3100 delegati prezenti, multi aflandu-se inca in curtea de la Romexpo.