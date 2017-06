Consiliul Politic al USR se reuneste sambata pentru a decide daca Nicusor Dan revine in partid, precum si pozitionarea fata de referendumul privind familia

Pe 31 mai, Biroul National al USR, forul care asigura conducerea partidului intre reuniunile Consiliului Politic si congrese, a decis ca partidul sa se pozitioneze impotriva referendumului initiat de Coalitia pentru Familie pentru definirea familiei ca bazata pe uniunea liber consimtita dintre barbat si femeie.A doua zi, Nicusor Dan si-a anuntat demisia nu doar din calitatea de presedinte al partidului, cat si din calitatea de membru al USR.Nicusor Dan a spus, intr-o conferinta de presa, ca exista trei motive care au stat la baza demisiei sale. In primul rand, disputa legata de cine apara traditiile si cine nu risca sa lase in plan secund problema cine fura si cine nu fura in Romania astfel ca exista posibilitatea ca peste 20 de ani sa se fure din nou in Romania sub pretextul apararii traditiilor.Al doilea motiv este faptul decizia Biroului National privind referendumul afecteaza sentimentele religioase a unei parti a membrilor USR. "Simt o datorie pentru oamenii care ne-au votat. Tema familiei este una foarte importanta pentru ei. Este o tema intima care tine de identitate, de sentimentul religios, care este importanta pentru ei ca persoane, chiar daca nu este importanta pentru societate. USR a fost votat si de oameni care sprijina referendumul si de oameni care nu-l sprijina. Este convingerea mea ferma cu USR trebuie sa se adreseze si unora si altora", a afirmat Nicusor Dan.El a mai spus ca ar fi putut trece peste cele doua motive de demisie, insa al treilea nu poate fi trecut cu vederea: "In zecile de intalniri avute cu oameni pe care am incercat sa-i conving sa ni se alature, le-am promis - si a fost o promisiune a mea personala - ca in partid este loc pentru toata lumea, si pentru progresisti, si pentru conservatori, si ca nu va exista o decizie a partidului in contradictie cu sentimentele lor intime, importante, identitarea. Culmea este ca aceasta reteta a functionat. Am avut colegi progresisti care au lucrat foarte bine cu colegi conservatori. Decizia Biroului National vine sa spuna ca unii dintre colegi sunt colegi de mana a doua, adica convingerile lor intime intr-o chestiune importanta pentru ei vine in contradictie cu directia in care partidul vrea sa mearga. Pentru asta eu imi asum ca am facut o promisiune pe care nu am putut sa o tin. Este o chestiune de onoare si asta antreneaza demisia mea din USR."Presedintele demisionar al USR, Nicusor Dan, a mai afirmat ca in cazul in care un organism de conducere al partidului superior Biroului National va anula decizia de pozitionare a formatiunii pe problema familiei, el se va intoarce in USR, precizand ca in caz contrar va astepta sa apara un partid in care sa se regaseasca: "Partidul a luat ieri o decizie printr-un organ de conducere. Mai exista doua organe superioare pe care poate sa le convoace membrii. Daca partidul isi schimba politica pe aceasta chestiune care pentru mine este de principiu si daca ma primesc si ei inapoi sunt gata sa ma intorc."Tot pe 1 iunie, Biroul National a avut o noua sedinta in urma careia s-a decis ca aceasta chestiune sa fie transata de catre Consiliul Politic al USR, for din care fac parte membrii Biroului National, liderii organizatiilor judetene si parlamentarii USR.Consiliul Politic va trebui sa decida calea de urmat de catre partid dupa demisia din partid a presedintelui Nicusor Dan. Consiliul poate valida sau invalida decizia Biroului National care a dus la demisie, cea legata de pozitionarea USR fata de referendumul privind familia.Intre timp, pe 6 iunie, organizatia judeteana a USR din Suceava a anuntat ca a strans cele 200 de semnaturi necesare pentru organizarea unui referendum intern legat de pozitionarea partidului fata de definirea familiei in Constitutiei. Cererea de convocare a referendumului a fost depusa la conducerea centrala a USR.USR Suceava a invocat prevederile articolului 54, alineatul 2 din Statutul adoptat la ultimul Congres al partidului care da posibilitatea convocarii plebiscitului intern: "Pentru fundamentarea deciziilor cu impact pe termen mediu sᅩi lung, Biroul Natᅩional este obligat saᅩ organizeze consultarea membrilor USR prin votul consultativ al acestora prin intermediul unei platforme IT colaborative (¬) iᅩn cazul solicitaᅩrii iᅩn acest sens exprimate de un numaᅩr minim de 200 membri la fiecare 2000 de membri ai USR."Organizatia din Suceava a prezentat si cele doua intrebari care se vor regasi pe buletinul de vot de la referendumul intern: 1) "Sustᅩinetᅩi ca USR saᅩ aibaᅩ o pozitᅩie ca partid pe tema referendmului Coalitiei pentru Familie ?" Variante de raᅩspuns: DA / NU. 2) "Cum trebuie saᅩ se pozitᅩioneze USR ca partid pe tema referendumului Coalitiei pentru Familie ?" Variante de raᅩspuns: PRO / CONTRA."Consideram ca subiectele sensibile nu pot fi ocolite, dar ca pozitia politica fata de acestea poate fi fundamentata si legitimata numai prin decizia colectiva a tuturor membrilor unui partid, indiferent de functia si influenta acestora", a aratat organizatia judeteana.Unul dintre membrii Biroului National, Cristian Ghinea, a estimat ca referendumul va avea loc in aproximativ doua luni. "Urmeaza sa stabilim data referendumului. In cam doua luni deoarece, dupa statut, este nevoie de pregatire, dezbateri."