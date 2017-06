Traian Basescu: Sub cupola Parlamentului a fost transferata lupta clanurilor PSD. La asa disputa, niciun alt partid nu ar trebui sa fie in sala

"Duminica se va citi in Parlament motiunea de cenzura a PSD impotriva guvernului PSD, iar miercuri va avea loc dezbaterea si votul.Din pacate, sub cupola Parlamentului a fost transferata lupta pentru putere si influenta a clanurilor din PSD.Desigur, maidanezul de companie al PSD, Calin Popescu Tariceanu va conduce lucrarile Camerelor Reunite.La o astfel de disputa interna, nici un alt partid parlamentar nu ar trebui sa se afla in sala. Doar asa PSD ar putea intelege in ce situatie ridicola s-a pus singur, Dragnea ar putea pricepe ca viclenia de tip Teleorman nu tine loc de inteligenta, iar romanii ar vedea cu ochii lor ce oameni de proasta calitate au votat."