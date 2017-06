Parlamentarii PSD, convocati prin SMS la plen duminica: Sa facem cu totii un efort. Prezenta obligatorie

"Dragi colegi, va rog mult sa ne mobilizam si DUMINICA (18 iunie), ora 15.00 sa facem cu totii un efort si sa ne intalnim in sedinta de grup de la CDEP, pentru semnarea motiunii de cenzura! Va urma BPR la ora 16.00 iar la ora 16.30 vom avea plen reunit, in cadrul caruia se va citi textul motiunii. La final vom avea o intalnire comuna - parlamentari si presedinti de organizatii judetene, intr-o locatie ce urmeaza a fi comunicata ulterior. Prezenta obligatorie!", se arata in mesajul transmis parlamentarilor, obtinut de News.ro.PSD vrea ca motiunea de cenzura sa fie citita in plenul reunit al Parlamentului duminica, urmand sa fie convocat un plen reunit al celor doua Camere, a anuntat senatorul PSD Mihai Fifor."O sa convocam colegii parlamentari pentru duminica si duminica, incepand cu ora 16.30, in plenul Parlamentului, se va citi motiunea de cenzura. Asta inseamna ca programul pentru ziua de duminica va fi urmatorul: incepand cu ora 15.00, vor avea loc sedintele de grup ale grupurilor parlamentare social-democrate si ALDE. De la 16.00 va avea loc sedinta Birourilor Permanente reunite, iar de la 16.30 sedinta de plen reunit, in care va fi citita motiunea de cenzura", a anuntat Mihai Fifor, la sediul PSD.El a spus ca PSD nu mai poate astepta si "asista impasibil" la actiunile lui Sorin Grindeanu si Victor Ponta."Este normal ca Parlamentul Romaniei sa reactioneze si sa putem sa repunem in ordinea normala a lucrurilor ceea ce se intampla. (...) In termenul cel mai scurt Romania sa redevina o tara in care se guverneaza legitim", a adaugat el.Pentru ca o motiune de cenzura sa treaca este nevoie de 233 de voturi in plenul reunit al Parlamentului, iar PSD si ALDE au impreuna 247 de parlamentari, nefiind astfel nevoie de sustinere din partea altor grupuri.