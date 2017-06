Mihai Fifor: Parlamentul va fi convocat duminica pentru citirea motiunii de cenzura

Actualizat

"O sa convocam colegii parlamentari pentru duminica si duminica, incepand cu ora 16.30, in plenul Parlamentului, se va citi motiunea de cenzura. Asta inseamna ca programul pentru ziua de duminica va fi urmatorul: incepand cu ora 15.00, vor avea loc sedintele de grup ale grupurilor parlamentare social-democrate si ALDE. De la 16.00 va avea loc sedinta Birourilor Permanente reunite, iar de la 16.30 sedinta de plen reunit, in care va fi citita motiunea de cenzura", a afirmat Mihai Fifor, la sediul PSD, citat news.ro.El a spus ca PSD nu mai poate astepta si "asista impasibil" la actiunile lui Sorin Grindeanu si Victor Ponta."Este normal ca Parlamentul Romaniei sa reactioneze si sa putem sa repunem in ordinea normala a lucrurilor ceea ce se intampla. (...) In termenul cel mai scurt Romania sa redevina o tara in care se guverneaza legitim", a adaugat el.Pentru ca o motiune de cenzura sa treaca este nevoie de 233 de voturi in plenul reunit al Parlamentului, iar PSD si ALDE au impreuna 247 de parlamentari, nefiind astfel nevoie de sustinere din partea altor grupuri.Potrivit Constitutiei, retragerea increderii acordate Guvernului se face prin adoptarea unei motiuni de cenzura in plenul reunit al Parlamentului, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.Motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii. In acest caz, va fi nevoie de 116 semnatori, din totalul celor 464 de parlamentari.Pentru adoptarea motiunii de cenzura, va fi nevoie de 233 de voturi. Este, insa, posibil ca numarul exact sa scada la 232, avand in vedere ca liberalul Eugen Nicolaescu a demisionat din Parlament pentru a deveni viceguvernator BNR. Cvorumul va depinde astfel de depunerea juramantului de catre urmatorul candidat PNL de pe listele parlamentare.In acest moment, PSD are 221 de parlamentari, PNL are 98, USR are 43, UDMR are 30, ALDE are 26, la fel ca PMP, minoritatile au 17, iar alti 3 parlamentari sunt neafiliati. PSD si ALDE au astfel impreuna 247 de parlamentari, peste numarul necesar pentru a darama Guvernul.Dupa depunerea motiunii de cenzura, ea trebuie citita in plenul comun al Parlamentului in cel mult 5 zile, iar dezbaterea si votul trebuie sa aiba loc cel tarziu la trei zile dupa aceea.