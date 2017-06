Cronologie: Cum a ajuns Victor Ponta din nou in Guvern

Victor Ponta s-a intors vineri in Guvern, dupa ce ordinul privind numirea acestuia in functia de secretar general al Guvernului in locul lui Mihai Busuioc a fost contrasemnat de un secretar de stat din cadrul SGG. Totodata, la Administratia prezidentiala au ajuns demisiile celor mai apropiati ministri ai presedintelui PSD, Liviu Dragnea.













In urma refuzului lui Busuic de a contrasemna ordinul de schimbare a sa din functie, d ecizia a fost contrasemnata in locul sau de catre Alexandru Mihai Ghigiu , secretar de stat in cadrul SGG.

















Demisiile lui Sevil Shhaideh si a lui Carmen Dan, au ajuns Palatul Cotroceni, alaturi de propunerile ca premierul si Augustin Jianu sa ocupe, interimar, portofoliile Internelor si Dezvoltarii. Acestea urmeaza sa fie semnate de presedinte.

Cei mai apropiati ministri ai lui Liviu Dragnea, Carmen Dan , Lia Olguta si Sevil Shhaideh, au avut interventii in platou sau telefonic la Antena 3. Ministrul demisionar al Muncii, Olguta vasilescu, a declarat ca va ataca in contencios administrativ decizia de schimbare a secretarului general al Guvernului, Mihai Busuioc, pe care o considera nelegala