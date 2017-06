Ministrul Comunicatiilor, propus pentru functia de vicepremier, despre formarea noului guvern: ieri era un om, acum suntem trei, sigur vom fi mai multi. Partidul nu este marioneta unui om

Ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, propus de premierul Sorin Grindeanu pentru pozitia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale, a declarat vineri la Antena 3 ca oamenilor ca oamenii stau alaturi de Liviu Dragnea doar de teama. Totodata, acesta a spus ca este sigur ca si alti membri PSD li se vor alatura in noul guvern.





Augustin Jianu a declarat la Antena 3 ca nu si-a dat demisia pentru ca asa este normal, corect si legitim si ca si-ar fi dat demisia doar daca premierul i-ar fi cerut-o.

“Daca premierul imi cerea demisia , imi dadeam demisia in secunda urmatoare. Eu cred in lucru in echipa si cred ca in momentul in care ma apuc de un lucru trebuie sa il duc la bun sfarsit. Sunt orientat pe rezultate, mai putin pe jocuri si alte lucruri asemanatoare”





Jianu a mai spus ca nu existe CEX care sa excluda un membru de partid, iar partidul nu este marioneta unui om.





“De fapt partidul asta nu este marioneta unui om, partidul este viu, partidul are opinii, cuiva banuiesc ca ii este frica de opiniile astea. Guvernul ii reprezinta pe oameni, pe romanii care au votat un program de guvernare si care vor sa il vada implementat, dincolo de acest circ politic”, a subliniat ministrul Comunicatiilor.





Totodata, Jianu a spus ca lui, premierului Sorin Grindeanu si lui Victor Ponta, numit secretar general al Guvernului, li se vor alatura si altii





“Ieri era un om, acum suntem trei, haideti sa vedem ce se intampla in continuare”, a mai spus acesta adaugand ulterior ca este sigur ca vor fi mai multi.





Acesta l-a critica pe seful PSD spuand ca “de fiecare data cand acestuia nu ii convine cineva, persoana respectiva este securista”, dar l-a laudat pe Sorin Grindeanu, care este “un lider care stie sa adune oameni in jurul lui”.



Premierul Sorin Grindeanu a trimis vineri catre Administratia Prezidentiala propunerile de vacantare a posturilor de ministru al Afacerilor Interne si de viceprim-ministru, ocupat de Carmen Dan, si de ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, ocupat de Sevil Shhaideh.