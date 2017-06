Sorin Grindeanu va trimite la presedintie demisiile ministrilor Sevil Shhaideh, Lia Olguta Vasilescu si Carmen Dan (surse)

UPDATE In cursul serii, Guvernul a anuntat ca a trimis la Palatul Cotroceni propunerile de vacantare a posturilor de ministrul al Dezvoltarii Regionale si de ministru de Interne.Aceasta informatie vine in contextul in care in cursul serii de vineri Sorin Grindeanu a reusit sa-l schimbe in functie pe secretarul General al guvernului, Mihai Busuioc, pe care l-a inlocuit cu Victor Ponta, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial.Vineri, Sevil Shhaideh, vicepremier si ministru al dezvoltarii, a emis un ordin prin care impune ca atributiile ministrului delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb, sa fie delegate secretarului de stat Luminita Zezeanu . Rovana Plumb este o apropiata a lui Victor Ponta.In aceeasi zi, aceasta a terminat analiza proiectelor inscrise in etapa a doua a Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL) si a decis cine va primi finantare . Sevil Shhaideh a fost prima optiune a lui Liviu Dragnea pentru functia de prim ministru, dar numirea sa a fost refuzata de presedintele Klaus Iohannis.Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a beneficiat de cele mai bune evaluari in controversatul raport de evaluare a activitatii guvernului, realizat sub coordonarea lui Darius Valcov.Inainte de a fi numita ministru de Interne, Carmen Daniela Dan (nascuta in 1970, in Videle) a fost prefect de Teleorman, judetul lui Dragnea. Inainte a ocupat functia de subprefect in acelasi judet. Potrivit Adevarul, Carmen Daniela Dan a fost consilier juridic si director executiv in cadrul Consiliului Judetean Teleorman din 2002 pana in iunie 2012, lucrand alaturi de Liviu Dragnea.