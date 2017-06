UPDATE Secretarul General al guvernului Mihai Busuioc a fost demis si inlocuit cu Victor Ponta

Decizia este semnata de premierul Sorin Grindeanu si contrasemnata in locul secretarului general al Guvernului de Alexandru Mihai Ghigiu. Acesta este secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului."Deciziile au fost publicate in Monitorul Oficial, dupa ce au fost contrasemnate de domnul secretar de stat Alexandru Mihai Ghigiu, in urma refuzului repetat si nemotivat al domnului Mihai Busuioc si al doamnei Andreea Lambru de a semna deciziile prim-ministrului Romaniei", a precizat Guvernul, intr-un comunicat de presa.Informatia vine in contextul in care premierul Grindeanu nu a reusit joi sa-l schimbe pe Secretarul General al Guvernului din functie. Potrivit mai multor surse HotNews.ro, Busuioc a refuzat sa contrasemneze ordinul premierului Grindeanu prin care dispunea eliberarea din functie. In absenta semnaturii sale, cei de la Monitorul Oficial au refuzat la randul lor sa publice actul de eliberare din functie.Sefa Monitorului Oficial, Adriana Costescu, ar fi invocat articolul trei din legea de functionare a Regiei Auonome, articol care prevede ca Monitorul Oficial "functioneaza sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului".Premierul Grindeanu nu putea trimite direct ordinul spre publicare in Monitorul Oficial, ci prin intermediul Secretarului General al Guvernului.Potrivit informatiilor HotNews.ro. Busuioc le-ar fi dat asigurari ministrilor apropiati de Liviu Dragnea, precum Carmen Dan, ca nu vor fi schimbati din functie deoarece nu va contrasemna ordinele de demitere.