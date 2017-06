Surse: Un singur parlamentar dintre cei 9 ai PSD Iasi va vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu

Senatorul Victorel Lupu este singurul parlamentar iesean care s-ar fi exprimat transant in favoarea motiunii de cenzura, potrivit surselor citate.Dintre ceilalti 8 parlamentari ieseni, unii ezita sa se pronunte, dar "cei mai multi nu vor vota pentru motiune￯."Situatia este delicata. Doar senatorul Victorel Lupu s-a pronuntat pentru motiune. O buna parte nu vor vota pentru motiune, si aici vorbim despre cei care il sustin pe Mihai Chirica. Au prins locuri pe listele de la parlamentare cu sprijinul lui. Mai este deputatul Nicolae Banicioiu, care, de asemenea, este in tabara Grindeanu", au precizat surse din cadrul PSD Iasi.Aceleasi surse au afirmat ca, in cadrul sedintei de vineri a Biroului Permanent Judetean PSD Iasi, deputatul Camelia Gavrila ar fi spus ca plecarea guvernului Grindeanu nu este o solutie buna, dupa care ea a lipsit de la reuniunea Comitetului Executiv Judetean al filialei.Comitetul Executiv Judetean al PSD Iasi a decis, vineri dupa-amiaza, sustinerea motiunii de cenzura pe care PSD o va initia saptamana viitoare impotriva guvernului Grindeanu.Totusi, Organizatia Municipala PSD Iasi anuntase miercuri ca il sustine pe premierul Sorin Grindeanu. Dupa organizatiile din Timis si Caras Severin, PSD Iasi a fost e a treia organizatie din teritoriu care i-a luat partea lui Grindeanu in confruntarea cu Liviu Dragnea.Liderul informal al PSD Iasi este Mihai Chirica, primarul municipiului, chiar daca el a fost inclocuit de la conducerea organizatiei in luna aprilie, dupa ce l-a criticat public pe Liviu Dragnea in scandalul OUG 13.