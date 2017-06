UDMR se va decide daca intra sau nu la guvernare dupa votul pe motiune - surse

Potrivit surselor citate, pana la acest moment nu s-a luat o decizie cu privire la modul in care parlamentarii UDMR vor vota la motiune.Cele mai mari rezerve in ceea ce priveste o eventuala intrare la guvernare sunt legate de faptul ca UDMR ar risca sa piarda masiv din electorat prin asocierea cu aprtidul lui Dragnea, dar pe de alta parte exista o presiune, mai ales din partea primarilor, pentru intrarea la guvernare care echivaleaza cu accesul la resurse.Amintim ca UDMR a iesit de la guvernare in noiembrie 2014, inainte de alegerile prezidentiale, fiind prima data cand traverseaza o perioada atat de lunga fara sa aiba reprezentanti in guvern.