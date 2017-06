UPDATE Liviu Dragnea a discutat cu Kelemen Hunor pentru sprijinul UDMR în dărâmarea Guvernului. Decizia, luată sâmbătă (surse)

Potrivit surselor citate, PSD a invocat in discutii protocolul parlamentar semnat cu UDMR, care presupune ca cele doua formatiuni isi vor sustine proiectele in Parlament. Dragnea ar fi facut unele "oferte" catre UDMR pentru a sustine motiunea de cenzura, insa nu s-a discutat in acest punct si despre intrarea la guvernare a Uniunii in eventualitatea formarii unui nou Cabinet.Pana in acest moment, nu s-a luat o decizie oficiala a UDMR, sursele citate precizand ca liderii formatiunii vor discuta posibilitatea sustinerii motiunii de cenzura sambata, in cadrul Consiliului Permanent.Consiliul Permanent al UDMR se va reuni, sambata, la Cluj, pentru a analiza situatia politica actuala, iar la finalul sedintei concluziile vor fi prezentate de catre Kelemen Hunor.Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, declarase anterior, pentru Agerpres, ca deocamdata n-au fost negocieri intre PSD si UDMR privind sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, dar ca 'exista comunicare' intre Kelemen Hunor si Liviu Dragnea.'Nu stiu daca s-au intalnit (n.r - Kelemen Hunor si Liviu Dragnea), probabil au discutat, dar nu stiu daca s-au intalnit. Adica, exista o comunicare, e absolut normal, dar maine vom face o analiza in forul superior', a spus Porcsalmi Balint.El a adaugat ca UDMR va analiza si va decide sambata daca va sustine motiunea de cenzura.'Ce pot sa va spun e ca maine, la ora 14.00, o sa faca dl Kelemen declaratii, dupa sedinta de maine a Consiliului Permanent, unde se va face o analiza a situatiei politice actuale si inclusiv posibilitatea unei motiuni de cenzura. Pana acum inca n-am vazut nimic din motiunea de cenzura. (...) Nu exista nicio pozitie (n.r - a UDMR), n-au fost negocieri. Maine vom discuta in forul de conducere al UDMR, la Cluj', a mai spus presedintele executiv al UDMR.