LISTA Busoi si-a prezentat vineri echipa cu care candideaza la sefia PNL impotriva lui Orban. Care sunt candidatii la conducerea partidului din fiecare tabara

Strategii politice: Viorel Catarama vs. Ilie Bolojan (primar Oradea)

Mediul de afaceri, societatea civila: Nicolae Robu (primar Timisoara) vs. Iulian Dumitrescu (senator de Prahova)

Comunicare: Alin Tise (sef CJ Cluj) vs. Raluca Turcan (deputat, presedinte interimar al PNL)

Relatii Internationale: Mugur Cozmanciuc (deputat) vs. Mircea Hava (primar Alba-Iulia)

Astfel, pentru functia deal PNL, Cristian Busoi il sustine pe, in prezent prim-vicepresedinte al partidului.De cealalta parte, Ludovic Orban il va propune pe(deputat de Bistrita-Nasaud, in varsta de 28 de ani, face parte dintre tinerii pusi pe liste la alegerile parlamentare)., pe domenii, sustinuti de fiecare dintre cei doi - Busoi vs. Orban:La vicepresedinti, Cristian Busoi a anuntat vineri ca ii va sustine pe Aleodor Francu, Ion Vela, Vasile Varga, Marius Stefan Vintila, Sulfina Barbu, Vasile Iliuta, Mircea Toader, Marius Bodea, Gheorghe Muhscina, Lucia Varga, Marian Petrache, Ovidiu Moldovan.Printre cei din echipa lui Orban care candideaza la functii de vicepresedinte se numara Laurentiu Leoreanu, Vlad Nistor, Ben-Oni Ardelean, Florin Citu, Raducu Filipescu, Radu Alexandru, Gheorghe Falca, Florin Roman, Virgil Guran.