Primar PSD din Timis: Excluderea premierului Grindeanu din partid, o actiune lipsita de orice sens. O tentativa de asasinare politica

Acesta adauga ca "Il cunosc pe Sorin Grindeanu de multi ani, am lucrat impreuna, am castigat alegeri impreuna si nu inteleg nici acum care este motivul excluderii. Argumentele oferite de Liviu Dragnea se lovesc de nulitate, pentru ca performanta guvernamentala si politica a lui Sorin Grindeanu nu ii ofera lui Dragnea motive reale. Il sustin pe Sorin in orice imprejurare, convins fiind ca este cea mai buna solutie de premier si, daca isi doreste, de ce nu si pentru PSD."Liviu Dragnea a anuntat, joi, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca Sorin Grindeanu a fost exclus din partid. Primul ministru a afirmat joi seara, intr-o conferinta de presa, ca este in continuare membru al partidului.