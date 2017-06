Conventia Nationala PNL/ Partidul isi va alege sambata noua conducere

Presedintia PNL este disputata de Ludovic Orban, cu motiunea "Partidul National Liberal - Forta Dreptei" si Cristian Busoi, cu motiunea "PNL - partidul viitorului. Pentru o Romanie dreapta, echilibrata si puternica!". Ludovic Orban propune in debutul motiunii cu care isi doreste castigarea alegerilor "transformarea Partidul National Liberal in cea mai puternica forta politica din Romania, motorul dezvoltarii, progresului, modernizarii si afirmarii natiunii romane in lume". Contracandidatul sau, Cristian Busoi, care se considera "o anti-vedeta, un anti-populist", propune membrilor partidului sa-si asume liberalismul civic ca ideologie si sa contruiasca o tara care sa fie cel mai pro-european stat de la granita de est a Uniunii Europene, potrivit News.ro.Documentul propus de Ludovic Orban prevede si ca unul dintre obiectivele principale ale viitoarei conduceri va fi desavarsirea fuziunii intre PDL si vechiul PNL.Cristian Busoi noteaza in motiunea sa faptul ca isi propune sa atraga catre PNL oamenii de afaceri, angajatii din mediul privat, persoanele implicate in mediul ONG-urilor, tinerii conectati la retelele sociale, acestia fiind cei care au stopat proiectul Rosia Montana, au blocat alegerea lui Victor Ponta ca presedinte al Romaniei in 2014 si au blocat OUG 13 in 2017.In prima zi a congresului se va alege doar presedintele PNL si vor participa 5.000 de persoane, iar pentru a doua zi este convocat Consiliul National de Coordonare, care va vota Biroul Permanent Executiv al PNL, eveniment la care vor participa 2.000 de persoane, potrivit Agerpres.Secretarul general interimar al PNL, Cristian Busoi, candidat la sefia partidului, a declarat vineri ca PSD nu merita sa mai guverneze Romania dupa "circul politic ieftin" de care este responsabil si a spus ca PNL, dupa congres, trebuie sa incerce sa construiasca o noua majoritate care sa guverneze, transmite News.ro. "PNL dupa ce maine isi clarifica conducerea trebuie foarte repede sa stranga randurile, sa gandeasca o strategie foarte clara si sa foloseasca aceasta oportunitate pentru a intari forta partidului. Acest partid, PSD, nu mai merita sa guverneze Romania si PNL trebuie sa incerce sa construiasca o noua majoritate. Dar, sigur, in mod evident totul depinde de ceea ce se va intampla in urmatoarele zile si PNL trebuie sa fie foarte pragmatic, eficient si hotarat sa lupte pentru binele Romaniei si sa arate cat de gresita este aceasta strategie a PSD", a declarat Cristian Busoi. Liberalul a declarat, de asemenea, ca se asteapta la un congres "echilibrat, cu un final greu de anticipat".Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a anuntat ca nu va participa la Congresul liberalilor de sambata, deoarece ar putea exista o "parazitare mediatica" a evenimentului si a afirmat ca Ludovic Orban nu trebuie sa fie presedinte al partidului, noteaza Agerpres. In opinia lui Antonescu, Cristian Busoi este "un om cu foarte multa personalitate, cu foarte multa stiinta de carte, care a pendulat foarte intens intre Bruxelles si Bucuresti, intr-un mod foarte eficient, a fost implicat in politica interna a partidului si a facut fata unor situatii complicate".Pe de alta parte, presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anuntat ca il sustine pe Ludovic Orban la alegerile interne, avand in vedere ca este singurul care i-a solicitat sprijinul, dar si pentru ca Orban este "persoana care poate sa stranga cel mai bine energiile din interiorul PNL".