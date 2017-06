Premierul Luxemburgului: Este greu sa convingi un investitor din tara mea sa vina maine sa investeasca la Bucuresti, pentru ca lipseste stabilitatea

Premierul luxemburghez, Xavier Bettel, a declarat, vineri, in conferinta comuna cu Sorin Grindeanu ca este greu sa convingi un investitor din tara sa sa vina sa investeasca la Bucuresti din cauza ca Romaniei ii lipseste stabilitatea, potrivit News.ro.





"Vizita mea are loc intr-un moment in care ceea ce cauta un investitior din tara mea lipseste, stabilitatea. Trebuie sa fiu foarte deschis cu dumneavoastra, este greu sa convingi un investitor din tara mea sa vina maine sa investeasca la Bucuresti. Daca intrebarea este cum va continua politica in Romania, cine va fi in functie, ce va face Romania. Crize politice exista in toate tarile, se intampla. Important este sa va regasiti cat mai repede stabilitatea si sa aveti institutii care sa functioneze, cu parteneri pe care sa ne putem baza la nivel european. Ce va dorim este sa gasiti cat mai repede o solutie nu pe termen scurt sau mediu, ci pe termen lung, pentru ca investitiile si increderea care trebuie sa existe intre statele partenere, intre investitori si intre vecini sa fie regasite. Deci, va doresc sa gasiti o solutie cat mai repede care sa permita o evolutie nu pe termen scurt, ci pe termen mediu si lung", a declarat Xavier Bettel.





Intrebat de un jurnalist din delegatia de presa luxemburgheza de ce a venit in vizita la "un omolog care nu mai beneficiaza de sprijinul propriului Guvern" si "la ce foloseste un dialog bilateral in asemenea conditii", Bettel a comentat ca important este sa nu existe vid institutional





"Cel mai important lucru intr-un stat este functionarea institutiilor si sa nu existe un vid institutional si este omologul meu atat timp cat este prim-ministru si este seful Guvernului din Romania, atat timp cat nu este un alt sef al Guvernului numit de presedinte. Am venit aici sa ma intalnesc cu omologul meu. Au institutii, au lege, au Constitutie si am intalniri cu diferiti actori ai vietii politice si culturale de aici, din Romania. Cel mai rau ar fi sa se lase in urma un vid", a subliniat premierul luxemburghez.

Totodata, premierul Sorin Grindeanu a afirmat ca "Situatia politica va fi rezolvata saptamana viitoare, constitutional si respectand toate legile, pentru ca asa functioneaza un stat de drept si un stat membu UE, asa cum este Romania".