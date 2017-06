Carmen Dan: Domnul Grindeanu in acest moment e singur, un premier al nimanui, legat cu lanturi de scaun / Eu si colegii mei ministri venim in continuare si ne facem treaba la ministere /

Ea a afirmat, de asemenea, ca premierul, chiar daca o perioada a fost prezent la CEx, "s-a purtat ca si cum a fost absent, nu a dat niciun semnal ca si-ar dori un dialog, a plecat si asta a fost"."Domnul Grindeanu in acest moment e singur, un premier al nimanui, legat cu lanturi de scaunul de prim-ministru", a sustinut Carmen Dan, citata de news.ro.In ultimele zile am primit foarte multe mesaje, atat de la cetateni, cat si de la angajati ai MAI. In acele mesaje mi se puneau o serie de intrebari referitoare la activitati pe care noi le-am inceput. Unele dintre acele mesaje exprimau dorinta de a continua.Am considerat important sa transmit un mesaj de stabilitate.Aseara la o conferinta de presa la Palatul Victoria s-a indus ideea ca ministrii nu sunt la ministere.Pe mine nu m-a sunat nimeni joi. Daca m-ar fi sunat, as fi fost la minister.Sunt in asentimentul colegilor mei si noi in continuare venim si ne facem treaba la ministerele pe care le conducem, chiar daca in plan politic s-a ajuns la o situatie complicata pe care nici ministrii, nici PSD, nu au generat-o.Nimeni nu i-a dat domnului Grindeanu o foaie de hartie si un pix si i-a spus . Va garantez ca nu a fost asa. Nimeni nu l-a oprit sa isi spuna parerea in CEX sau la Palatul Victoria.Demisiile noastre nu sunt intamplatoare. am vrut sa dam un semnal foarte clar ca nu mai puteam continua in aceasta formula. Noi am constientizat ca aceste program nu este al lui Sorin Grindeanu, este al partidului si este in interesul Romaniei.Reamintim ca o mare parte dintre ministrii Cabinetului Grindeanu si-au depus saptamana aceasta demisiile. Premierul Sorin Grindeanu a anuntat din nou, joi seara, ca nu demisioneaza si ca ii da termen pana luni lui Liviu Dragnea "sa isi asume responsabilitatea acestei crize" si sa demisioneze impreuna.