Attila Korodi: UDMR va avea un dialog cu toate fortele politice, inclusiv cu Sorin Grindeanu

"UDMR nu are un punct de vedere pana la ora actuala. Nu s-a intrunit forul de conducere, care se va intampla zilele urmatoare. Avem nevoie de un dialog in interiorul UDMR pentru a ne pozitiona si a creiona discutiile care se vor duce saptamana viitoare", a afirmat Attila Korodi.Intrebat daca acordul de colaborare parlamentara incheiat cu PSD si ALDE obliga UDMR sa voteze alaturi de cele doua partide din coalitie la motiunea de cenzura, Korodi a negat: "Nu are nicio obligatie directa. Colaborarea parlamentara este destul de bine conturata, nu e inclus un element de genul acesta. E nevoie de dialog pentru a intelege tot ce se intampla pe esichierul politic, a intelege si ce se intampla si ce propun cei din actuala coalitie si dupa acest lucru se ia o decizie. Zilele urmatoare, in forul de conducere, probabil vom decide cum vom vota la motiunea de cenzura. Asa cred ca este oportun si statutar."Attila Korodi a mai spus ca in zilele urmatoare UDMR va avea discutii cu toate fortele politice "pentru a putea lua decizia cea mai buna": "Probabil ca vor fi discutii cu cei din PSD si ALDE pentru ca, in primul rand, avem parafata o colaborare parlamentara cu ei. Dar, pe de alta parte, in situatii de criza, trebuie sa ai dialog cu toate fortele politice. Trebuie sa existe un dialog cu toata lumea pentru a putea lua decizia cea mai buna."Intrebat daca vor avea dialog inclusiv cu Sorin Grindeanu, Korodi a precizat ca "dialogul in sine nu presupune nimic altceva decat a afla informatii, a intelege diferite parti ce propun pentru viitor".In ceea ce priveste o posibila intrare la guvernare a UDMR alaturi de PSD si ALDE dupa eventuala demitere a lui Sorin Grindeanu, asa cum a lasat sa se inteleaga Calin Popescu Tariceanu, Korodi a spus ca acest lucru va fi discutat in interiorul Uniunii dupa lamurirea situatiei cu motiunea de cenzura."Nu spunem nimic pe tema aceasta pentru simplul motiv ca pot sa fie pareri diferite. UDMR nu are o pozitie oficiala pe tema aceasta. Nu stiu daca va avea pana in momentul pozitionarii fata de motiunea de cenzura. Nici macar asta nu stiu. Poate chiar nici nu o sa avem pozitie, poate vom aveam pozitie numai in ceea ce priveste motiunea de cenzura. Dupa aceea vor fi alte perioade, procedural complicate", a incheiat Attila Korodi.