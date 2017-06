VIDEO Mihai Chirica povesteste "cum decurge o executie" in Comitetul Executiv al PSD: Daca nu incepe doamna Firea, incepe doamna Olguta, depinde cum isi fac semne. Lovesc in persoana respectiva, mirosul de sange devine din ce in ce mai pregnant

Inregistrarea video a conferintei de presa a lui Mihai Chirica aici.

"Circul acolo sta cam in felul urmator: un grup foarte restrans popularizeaza solutia. Deci omul asta trebuie indepartat, ori ca este agent SIE, SRI, KGB. Nu stiu ce fel de agent or fi spus ca este domnul Grindeanu. In fine, seful unei structuri foarte periculoase, ca sa concluzionam. Dupa care incepe discutia, ordinea cuvantarilor este foarte bine selectata, se incepe pe ranguri, adica daca nu incepe doamna Firea, incepe doamna Olguta. Depinde cum isi fac semne. Incep amandoua, incep sa loveasca. Lovesc in persoana respectiva, devine mirosul de sange din ce in ce mai pregnant in sala. Nu e de ras. Dupa care fiecare se ingramadesc sa ia cuvantul, rand pe rand, si sa loveasca in acea persoana, rand pe rand, stimulandu-si si imaginatia. Unii vin cu dictionarul, ca cunosc vreo 2-3 acolo care n-au fost decat foarte-foarte rar pe la scoala. Dar nu conteaza, injurii se gasesc, slava domnului, cu ghiotura. Si dupa care se supune la vot - fiecare aleg solutiile radicale, adica il dam jos de acolo, de acolo, de acolo, il omoram si la urma il si defaimam complet, ca sa nu folosesc un cuvant foarte vulgar. Dupa care apare liderul si spune Si apare o disputa intre politistul bun, vezi Dragnea, si ceilalti politisti foarte rai si se dau solutiile. Si gata, circul ia sfarsit, omul este umilit la propriu, i se aduc tot felul de invinuiri pe care nu vi le imaginati aici, nici macar daca va duceti, eu stiu, la beraria de dupa stadion. Si este asasinat intr-o maniera cat se poate de evidenta. Asta este ceea ce se intampla sub conducerea lui Liviu Dragnea. Si a mai trecut si domnul Zgonea pe acolo, a mai trecut si domnul Ponta pe acolo, a mai trecut si domnul Geoana pe acolo, a trecut si Mihai Chirica pe acolo, a trecut si Grindeanu si vor mai trece probabil si altii, atata timp cat domnul Dragnea conduce acest partid. Acesta este adevarul cat se poate de franc asupra a ceea ce intuiesc ca s-a intamplat acolo (joi, la excluderea lui Sorin Grindeanu din PSD - n.red.)"Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost inlocuit din functia de presedinte executiv al PSD Iasi, printr-o decizie a Comitetului Executiv Judetean al filialei, pe data de 1 aprilie. Decizia a venit dupa ce Chirica l-a criticat public pe Liviu Dragnea si adoptarea OUG 13 la inceputul acestui an.