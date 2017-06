​VIDEO INTERVIU Ludovic Orban, candidat la sefia PNL: Cei care fac blat cu PSD vor fi exclusi din partid/ Ce spune Orban despre procesul sau si de ce ar vota initiativa cetateneasca privind familia, desi nu o considera necesara

Interviul acordat de Ludovic Orban:



: Sa incepem cu subiectul la zi, decizia liderilor coalitiei de a retrage sprijinul politic pentru propriul guvern Sorin Grindeanu. Avand in vedere ca Sorin Grindeanu nu cedeaza deocamdata si exista posiblitatea sa incerce un guvern 2, PNL cu dvs presedinte ar sustine, tacit chiar, un astfel de guvern in Parlament?: Sub nicio forma. Nu, Grindeanu este PSD-ist si nu trebuie uitat niciun moment acest lucru. Pe cat de iresponsabil este Dragnea si gasca lui sa creeze o criza politica la nici sase luni de la instalarea unui guvern propriu din niste motive pe care nu le putem intelege, pe atat de iresponsabil este si Grindeanu. Cand a primit osul se gudura, acuma musca cand i se ia osul. In nicio tara civilizata un premier care este sustinut de un partid, in momentul in care partidul ii retrage sprijinul nu se cramponeaza de putere. Atitudinea actualului premeir este deplasata, irationala si nu face altceva decat sa adanceasca criza politica creata de Dragnea si de aliatii lui.Ce ma surprinde este nonsalanta cu care liderii PSD care in urma cu o saptamana, doua, trei laudau performantele si rezultatele remarcabile ale guvernului astazi arata ca guvernul este foarte slab, ca nu si-a indeplinit mare parte a angajamentelor - ceea ce este adevarat - doar ca sa scape de Grindeanu..: Dar daca se va ajunge la situatia unei motiuni de cenzura, cum va vota PNL?.: Vom hotari pozitia intr-o astfel de situatie, deocamdata sunt candidat la functia de presedinte nu pot vorbi in numele PNL. Dar adversarul nostru este "ciuma rosie", avatarul Partidului Comunist si niciodata nu vom face niciun fel de pact si niciun fel de intelegere cu actualul partid de guvernamant.: Cum vedeti continuarea, un viitor pentru Grindeanu? Ce ar putea sa se intample?: Dupa parerea mea nu are niciun viitor, a fost pus premier sluga, probabil nu a slujit cu prea multa supusenie, acum i s-a ridicat rolul de marioneta care i s-a dat, nu va mai avea niciun rol de jucat.Credeti ca exista vreo sansa sa se ajunge la alegeri anticipate?Nu pot… In Romania este foarte dificil sa faci alegeri anticipate, conform Constitutiei trebuie sa dizolvi parlamentul care nu poate fi dizolvat decat doua incercari succesive de investire a unui guvern care sa nu intruneasca numarul de voturi necesar. In ce ne priveste, dupa acest Congres vom cauta sa fim pregatiti pentru alegeri.: Sa discutam despre Congres. Aveti sanse mari sambata sa fiti ales, peste 70% sustinere daca nu ma insel. Pe ce filiale va bazati, unde ati avea probleme?: Din cele 47 de filiale am primit sustinerea pentru motiune din partea a 40 de filiaie si chiar si in cele sapte filiale - trei judetene si patru de sector - in care nu am primit sprijinul am sustinatori. Ma bazez nu numai pe filiale, pe fiecare membru al PNL care este cu capul pe umeri, care se gandeste la binele PNL si care doreste o solutie de relansare a PNL.Ati renuntat la candidatura la Primaria Capitalei dupa inceperea urmaririi penale, ati ales sa nu candidati la parlamentare.Mi-am dat demisia din functia de prim-vicepresedinte al PNL, din functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor si am refuzat sa imi depun candidatura pentru un loc in parlament pana cand nu am primit verdictul de achitare la instanta de fond.: In acest context, cum vedeti discursul anti-justitie al unor politicieni?Ca om politic mereu am fost un sustinator al luptei anticoruptie, coruptia este un flagel care afecteaza grav economia si societatea romaneasca si trebuie diminuat al maximum. Evident nu numai prin anchetele realizat de DNA, ci si prin alte masuri mai mult cu caracter preventiv care sa atace cauzele. De multe feluri - opacitatea institutiilor, lipsa de transparent in cheltuirea banilor publici si o anumita permisivitatea din partea cetatenilor fata de mica coruptie. Aici trebuie facute campanii foarte serioase pentru a arata clar ca nu trebuie acceptata coruptia.: Exista mai multe initiative impotriva demersurilor luptei anticoruptie.Pai am vazut ca vor sa schimbe modalitatea de numire a procurorilor sefi. Suntem categoric impotriva, sistemul actual este o procedura care cat de cat tine un echilibru si permite numirea unor oameni care sa nu fie controlti politic si care sa aiba o anumita libertate in a putea conduce parchetele. Ne impotrivim categoric acestei initiative prin care ei vor practic sa stea in pixul justitiei numirile. De altfel visul de aur al celor din partidul de guvernamant este sa controleze ei parchetele astfel incat sa poata sa isi vada in continaure de felul lor de a da se infrupta din banii publici.: Contracandidatul dvs a spus in mai multe randuri ca PNL ar trebui sa isi mute mesajul de pe justitie pe economic. Ce parare aveti dvs, sunteti de acord?Un partid trebuie sa aiba pozitii publice, solutii, programe in toate domeniile. Sigur, a fost exacerbata in ultimul an- jumatate practic dezbaterea asta pe justitie. Trebuie sa acordam atentie in dezbaterile publice tuturor domemiilor importante din activitatea societatii si PNL trebuie sa vina cu solutii care sa rezolve marile probelme ale societatii romanesti, inclusiv in domeniul justitiei.Procesul dvs. - ati fost achitat in prima instanta. Totusi, nu este definitiva decizia. Daca nu se va pastra aceasta decizie la completul de cinci…?Nu pot sa iau in calcul aceasta eventualitate. Faptele sunt clare, argumentatia judecatorilor care m-au achitat demonstreaza ca nu este vorba de niciun fel de fapta, nici vorba sa fie o infractiune si am incredere ca si completul de cinci imi va face dreptate si va vedea adevarul in aceasta cauza.: Totusi nu puteti fi sigur pe o decizie.: Eu sunt sigur pentru ca stiu foarte bine ca nu am savarsit niciun fel de infractiune, dimpotriva, orice om de bun simt poate sa intelegea din tot ceea ce exista la dosar ca nu numai ca nu am savarsit nicio infractiune, ci din proprie initativa eu am fst cel care nu am vrut sa savarsesc vreo infractiune.Nu considerati ca riscati o criza pentru PNL?: In opinia mea nu exista acest risc. Evident, se vor pronunta judecatorii, imi voi prezenta din nou intreaga aparare. Infractiunea pentru care am fost trimis in judecata este definita in felul urmator: folosirea influentei si sau autoritatii functiei de conducere in partid pentru dobandirea de foloase necuvenite. Or, in discutiile facute de denuntator nu am pronuntat nici macar o data, nu am facut aluzie la pozitia pe care o am. Este o discutie familiara, la per tu intre doi oameni care se cunosc, in care se discuta problemele de la adminisratia Bucurestiului in care omul respectiv are competente si idei, nu eu sunt cel care am cerut in mod expres sa fiu finantat. Chiar si discutiile despre finantare, nu este clar ca am cerut finantare ilegala si culmea culmilor timp de trei saptamani nu am luat niciun ban, chiar daca mi s-au oferit. Aici este cusut cu ata alba, mi se pare ciudat ca s-a putut constitui un dosar pe asa ceva. Dar asta este, imi duc crucea pana la capat si am incredere in puterea judecatoreasca si am incredere ca mi se va face dreptate si la instanta de apel.Dar in interiorul partidului nu s-a pus problema asta, ca exista un risc mic sau mare sa ramana fara presedinte partidul?Nu prea s-a pus aceasta problema, perceptia nu numai in partid ci si perceptia publica este in favoarea mea, orice om care are un pic de bun simt isi da seama ca acolo nu exista temei pentru un dosar penal. Mi s-a facut o uriasa nedreptate, eu am o cariera in spate. Din 1992 am detinut functii publice importante, cu multe tentatii. Am fost vicepresedinte in comitetul roman de adoptii, am fost presedintele comisie de aplicare a legii 10 de restitutire a proprietatilor, ministrul transporturilor, am fost confruntat cu accesul la resurse semnificative.Am girat functiile publice cu corectitudine, cinste, legalitate. Nu sunt dintre cei care s-au imbogatit din politica, ci dimpotriva sunt aproape la fel ca atunci cand am intrat in politica. MI s-a facut o profunda nedreptate si mi s-a adus atingere imaginii publice.: Sugerati ca a fost un dosar facut tocmai pentru ca erati candidat la Primaria Capitalei?: Nu pot sa… sunt simple speculatii. Sigur ca nu poti sa faci abstractie de faptul ca urmarirea penala a inceput cu doua zile inainte de depunerea candidaturilor. Este cel putin o coincidenta, dar nu sunt genul de om care sa ma apuc sa arunc cu pietre in DNA sau sa atac felul in care functioneaza puterea judecatoreasca. M-am aparat, s-a demonstrat ca sunt nevinovat, am primit si o satisfactie ca procurorul care a instrumentat acest dosar nu mai este in DNA si e posibil ca acest lucru sa se fi intamplat si din cauza acestui dosar. Sigur, consecintiele politice care au decurs din aceasta poveste ar trebui sa le dea de gandit celor care lucreaza in justitie ca atunci cand dispun inceperea urmaririi penale sa se bazeze pe probe solide. Mai mult profesionalism, mai multa temeinicie in activitatea procurorilor este necesara pentru ca orice astfel de speta facut poate din goana de popularitate poate afecta perceptia institutiilor si poate pune in umbra lupta anticoruptie.Sa vorbim putin despre relatia cu presedintele Klaus Iohannis. Dumneavoastra sunteti la a doua incercare de a deveni presedintele PNL, aveti resentimente fata de presedinte pentru ca a sustinut-o atunci pe Alina Gorghiu?Nu, de altfel ati vazut din ziua respectiva ca am stat alaturi de PNL si am acordat sprijinul noului presedinte atat cat a tinut cont de acest sprijin. Sunt un om de echipa si am stat alaturi de partid si la bine si la rau. Nu ii port pica presedintelui, a fost o optiune pe care i-am inteles-o la momentul respectiv. De altfel, presedintele a si spus ca este o solutie de moment, Alina Gorghiu nu a fost aleasa in Congres, a fost numita numai interimar de Biroul Politic.Ce relatie aveti cu presedintele?: Normala.: Asta insemnand ce?: Comunicare, parteneriat. Klaus Iohannis a devenit presedinte candidand din partea PNL. Noi ne-am angajat toti sa realizam niste obiective. Normal ca suntem alaturi de presedinte in sustinerea programului sau, iar in obiectivele mele pe care le-am stabilit este castigarea unui nou mandat pentru presedintele Klaus Iohannis.Avand in vedere sansele dvs serioase de a castiga sambata, ati discutat pana acum in periaoda asta cu presedintele?: Nu mai cad in capcana sa spun ca am discutat cu presedintele. Am spus ca avem comunicare.Aveti trecuta in motiune si un parteneriat cu presedintele. Cum vedeti ca se va desfasura?Prin comunicare, colaborare, sustinerea unor obiective comune, prin stabilirea pozitiilor pe anumtie teme. Lucruri simple, normale. Sigur ca noi nu o sa ii cerem sa se implice in campanie partizana pentru PNL. Presedintele Iohannis este, spre deosebire de ceilalti presedinti, un presedinte care actioneaza in croiala constitutionala. Asta nu inseamna ca nu vom fi pe pozitii comune in toate lucrurile in care noi ne-am angajat si in toate pozitiile care tin de impiedicarea unor derapaje, decizii cu consecinte negative pe care le-ar putea lua majoritatea care a format guvernul.Fuziunea cu PDL - stiu, este finalizata cel putin teoretic, insa mai sunt probleme, inca se gandeste in termeni de paritate, cum veti gestiona situatia aceasta?: "Eu nu fac nicio diferenta intre membrii PNL. Nu ma intereseaza ca provin din fostul PNL sau fostul PDL. Eu evaluez fiecare membru dupa criterii obiective - calitatea umana, nivel de implicare, performanta in activitatea politica, increderea de care se bucura. In formarea echipei am alaturi de mine membrii ai PNL care au avut rezultate de-a lungul carierei politice, pe care te poti bizui, oameni care au castigat batalii cu PSD, cu spirit de echipa, indiferent de unde au provenit ei.": Ati resimtit frustrari din partea vechilor pedelisti in sensul in care la sefia Congresului candideaza doi membri din vechiul PNL, ei nu au un candidat al lor?: Nu, chiar nu am resimtit, nu exista astfel de frustrari iar eu fac echipa foarte buna cu cei care provin din vehiul pDL si nu mai exista intre noi aceasta granita psihologica chiar suntem o echipa. Nu avem decat lucruri care ne aduna, avem obiective comune.: Cum vedeti pe viitor relatia cu USR? Considerati oportuna o unificare a dreptei in perioada urmatoare?Preocuparea mea de capatai este sa aduc PNL pe locul pe care il merita, de principala forta politica din Romania. Dupa parerea mea astazi nu exista nicio alta forta capabila din Romania care sa se lupte pe picior de egalitate cu ciuma rosie, dupa parerea mea PNL este singura forta politica de dreapta care are intr-adevar bagaj ideologic, o apartenenta internationala si resursele umane necesare pentru a putea castiga alegerile. Asta nu ineeamna ca nu vom colabora. Singurul nostru inamic este actualul partid de guvernamant. Vom colabora cu oricine doreste sa opreasca derapajele grave ale guvernului si mai ales sa impiedice ca Romania sa ajunga in situatie de criza, asa cum se va intampla daca actualul partid de guvernamant va continua sa aplice politicile iresponsabile pe care le aplica.: Totusi, pentru ca exista o diferenta intre PSD si PNL va ganditi la aceasta posibilitate de unificare a dreptei?Nu deschidem inca acest subiect, cand ne vom apropia de alegeri vom vedea exact care este situatia. Obiectivul nostru este de a recastiga increderea electoratului de dreapta, de a oferi o forta politica care sa ii reprezinte si care sa ofere o viziune de dezvoltare Romaniei, care sa permita acestora sa traiasca intr-o tara dezvoltata economic.: Subiectul Dacian Ciolos - este unul inchis sau mai exista portita ca Ciolos sa vina in PNL?: Orice forta din societate, indiferent ca e patronat, asociatie profesionala, personalitate este binevenita in PNL, daca respecta principiile, valorile dreptei liberal-conservatoare pe care le sustine PNL.Ati discutat cu Dacian Ciolos?Avem discutii si avem o relatie normala, civilizata. Depinde si de el daca vrea sa faca ceva.Daca veti fi ales, veti fi un presedinte care nu va fi in parlament. Cum veti gestiona activitatea parlamentara din afara?Nu sunt parlamentar, dar am fost lider de grup, vicepresedinte al Camerei Deputatilor si stiu cum functioneaza grupurile parlamentare, stiu ce sa cer grupurilor, voi fi prezent la reuniunile grupurilor de fiecare data cand se impune prezenta mea, voi incerca sa fiu alaturi de ei in configurarea unei opozitii ferme principiale bine arugmentate si de asemenea in sustinerea proiectelor noastre si a solutiilor pe care le oferim noi la probleme din diferite domenii.Va intreb pentru ca a fost un scandal la votul la initiativa cetateneasca a Coalitiei pentru Familie - doamna Turcan a dat mesaj ca ar dori ca liberalii sa se abtina de la vot, putini au votat impotriva si multi au votat pentru. Au existat multe discutii atunci la grup.: Dupa ce voi fi ales presedinte, nu vor exista astfel de balbaieli si situatii. Am avut o pozitionare si la legea salarizarii. Din pacate, in ultimele trei luni de zile Biroul Politic nu a mai functionat pentru ca nu s-a mai intrunit cvorumul, sunt multi membri care nu au mai intrat in parlament si nu mai vin. Din cauza asta practic si a faptului ca am avut aceasta structura interimara a existat o oarecare lipsa de autoritate in partid, in ciuda stradaniei Ralucai Turcan.Dupa acest congres si dupa Consilul National de duminica PNL va avea o conducere legitima care va pune ordine in activitatea partidului.Vreti sa spuneti ca vor fi ceva mai disciplinati?: Cu siguranta.: Pe teme atat de delicate, care tin de constiinta, valori?: In privinta atitudinii fata de initiativa cu familia traditionala, trebuie sa va spun ca aceasta este o problema de constiinta, in care fiecare se pozitioneaza in functie de ce convingeri are. In ce ma priveste, sunt un om credincios, un familist convins, agreez ca normalitatea sa fie familia formata dintr-un barbat si o femeie pentru ca asa ne-a lasat Dumnezeu pe pamant. Este normal ca familia sa fie practic casa copiilor, copiii se simt acasa intr-o familie.Considerati ca era necesara o modificare a Constitutiei in acest sens?: Nu am fost un fan al acestei intitiative constitutionale, dar in momentul in care apare nu poti sa faci abstractie de existenta ei si trebuie sa te pozitionezi.: O parte a electoratului PNL care a fost dezamagita de o atat de puternica sustinere din partea parlamentarilor liberali pentru ca poate sunt liberali mai putin conservatori. Cum ii veti impaca? Sustineti o lege a parteneriatului civil?Inca nu am discutat acest subiect. Pe de alta parte o spun limpede - fiecare om face ce vrea cu viata lui, are libertate in privinta orientarilor religioase si sexuale si nimeni nu va avea de suferit din acest punct de vedere. Dar consider ca normalitatea trebuie sustinuta.Dumneavoastrea ati vota pentru initiativa cetateneasca?Am spus, da. Desi nu am considerat-o necesara, pentru ca este definita in codul civil. Este putin o exagerare sa introduci in Constitutie. Aici daca nu se va abuza de textul constitutional nu poti in legislatie sa introduci lucruri care ingradesc drepturi si libertati.Vorbeati de opozitie la PSD insa, cel putin in perioada campaniei din 2016 au existat mai multe acuzatii de blat la diferite niveluri, PNL cu PSD, si acum in consilii locale, chiar si in Bucuresti. PNL voteaza cot la cot cu PSD, un USL neoficial. Cum vedeti chestiunea asta, cum o veti contracara?Niciun blat cu PSD nu va fi posibil atat timp cat sunt presedintele PNL, nici la nivel national nici la alte nivele. Sigur, una sunt negocierile pentru numirea unor oameni pe anumite functii politice si alta inseamna sa votezi cot la cot cu PSD atat timp cat voutul nu este determinat de reprezentarea oamenilor care te-au trimis in consiliu, ci de interese personale. Nu voi accepta aceste lucruri. De altfel sunt la curent cu astfel de intelegeri pe sub masa aici la nivelul Bucurestiului si le voi sanctiona.In ce mod?Inclusiv prin excludere. Daca sunt consilieri generali sau locali care nu respecta linia politica a partidului care va fi o linie de opozitie clara categorica argumentata civilizata nu isi vor gasi locul in PNL. Cine vrea sa faca blaturi cu PSD poate sa plece de pe acum din PNL.: Considerati ca si asta a dus la esecul din alegerile din 2016?: Au fost multi factori care au dus la scorul rusinos pe care l-am obtinut in alegeri, in conditiile in care, dupa alegerile prezidentiale, eram la 42-44% intentie de vot. Leadershipul slab, decizii multe foarte proaste, multe razgandiri, multe sa spun decizii contradictorii si foarte multi oameni - cea mai mare forma de protest a fost ca oamenii nu au venit la vot pentru ca oamenii nu s-au simtit reprezentati. Aici trebuie sa aratam limpede ca noi suntem forta politica pe care se paote bizui lumea, car enu va accepta niciodata planul ascuns al PSD de a mentine ao mare parte a populatiei in saracie, cu o ifnormare scazuta, dependenta de stat. Noi trebuie sa aratam clar ca suntem alternativa substantiala la tot ce face partidul de guvernamant.: Aveti sondaje recente?: Nu avem singurul sondaj sunt alegerile locale partiale unde am luat un scor de peste 30% si am reusit sa castigam 16 primarii, dintre care cateva foarte importante precum cea din Targu Jiu, de asemenea, am castigat Roman, Rasnov, unde ne-am batut cu multa energie. Partidul si-a revenit incet incet la viata dupa ce era aproape de starea de colaps dupa esecul din 11 decembrie, pe masura ce au inceput alegerile itnerene, campania, partidul isi revine la viata, membrii PNL isi recapata increderea.