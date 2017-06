Sorin Grindeanu, dupa ce Dragnea a sugerat ca e o "unealta" a serviciilor secrete: Nu eu am fost la tenis si la sprituri cu reprezentanti ai serviciilor secrete

"Voi raspunde la doua dezinformari spuse de dl Liviu Dragnea" care "ma asociaza cu servicii secrete, cu presedintele Romaniei"."Suntem intr-o conspiratie existenta doar in mintea sa. Nu eu am fost la partide de tenis, nu eu am fost la sprituri cu reprezentanti ai serviciilor secrete, asa ca sa se gandeasca dl Liviu Dragnea mai bine cand spune aceste lucruri pentru ca voi avea daca va continua reactii si mai puternice pe acest subiect. Toata aceasta idee e evident o minciuna", a spus Grindeanu, intr-o conferinta de presa.Acesta nu a detaliat ce fel de "reactii si mai puternica" va avea.Reactia sa vine dupa ce Liviu Dragnea a sugerat ca in spatele actiunilor premierului Sorin Grindeanu se afla alte forte, cu o "coordonare profesionista", iar PSD se afla din nou "sub asediu".