VIDEO Sorin Grindeanu: Dupa ce Dragnea demisioneaza, demisionez si eu, ii dau termen pana luni. Daca voi constata ca nu pot asigura un guvern functional voi demisiona. Voi incepe sa ma intalnesc cu parlamentari PSD

E o zi trista pentru mine. La presiunile lui Dragnea, am fost exclus din PSD. Ma uit in ochii dvs si spun asa: Oricat ar incerca Dragnea sa scape de mine, pentru ca ii sunt incomod, am fost, sunt si voi fi PSD-ist

Dragnea incearca sa confiste un intreg partid, pentru ca ii e frica de marea masa a membrilor de partid. De un an acest partid nu a avut un Birou Permanent National, care se tinea in fiecare luni la partid. Singurele modalitati prin care se conduce PSD sunt CEX-urile (Comitetul Executiv National), organizate din doua in doua luni, in general pentru executii

In istoria noastra se va scrie ca Liviu Dragnea, impotriva propriului partid, a decis sa darame un guvern legitim pe care, asa cum se lauda, el l-a pus. Nu PSD l-a pus, nu votul romanilor, nu parlamentarii, ci el, pe persoana fizica. Tot azi se va mai spune ceva: ca PSD a decis sa depuna motiune de cenzura impotriva propriului guvern dintr-un simplu motiv: pentru ca dl Dragnea vrea tot mai multa putere

Care a fost justificarea? Acea analiza mincinoasa de care am vorbit aseara.

Sunt membru de partid de 20 de ani si voi ramane membru PSD indiferent de ce spune Liviu Dragnea. Voi ramane PSD-ist indiferent cate CEX-uri de excluderea mea va organiza domnul fost PDL-ist Dragnea. Ce-o sa faca in final? O sa ne excluda pe toti din PSD, cei care spunem ca lucrurile nu merg in directia corecta? Nu cred ca o sa fie lasat de partid. Intr-un final, Dragnea o sa fie oprit de partid

Nu ma agat de scaun. Eu am unde sa ma intorc, mi-am facut scoala la timp fara sa repet ani.

Dl Dragnea se agata disperat de functii in speranta ca asta il va salva de trecut. Asta e credinta mea, asta il mana pe el in lupta. Presedintele PSD trebuie sa-si asume situatia de criza in care a aruncat Romania si de care ii spuneam acum cateva zile si pe care a trecut-o in derizoriu. De ce face asta? Pentru ca asa vrea. E singurul care poarta responsabilitatea acestui dezastru politic

Lucrurile acestea duc la incertitudine, destabilizare. Suntem intr-un blocaj.

Pana luni, ii cer lui Liviu Dragnea sa se gandeasca bine si sa-si asume responsabilitatea acestei crize. Dupa ce Dragnea demisioneaza, demisionez si eu

Ma voi comporta in acesti parametri, dar responsabilitatea nr. 1 sta pe umerii celui care a dus Romania in aceasta situatie, Liviu Dragnea.

Le multumesc ministrilor care au inteles sa fie responsabili si au venit la serviciu. O sa vedem procedurile constitutionale in zilele urmatoare. E obligatie legala a lor sa faca asta. Indiferent de ceea ce se va intampla in zilele urmatoare, avem obligatia sa nu-i facem pe romani sa sufere, sa nu sufere mediul economic, iar lucurile trebuie sa continue

Daca voi constata ca nu pot asigura un guvern functional, in care ministrii sa faca ce va spuneam mai devreme, imi voi da demisia. Vom intra pe procedurile din Constitutie si sper ca PSD sa nu piarda guvernarea

Voi avea intalniri cu parlamentari PSD care m-au rugat sa vorbesc cu ei, incepand din aceasta seara. Exista o mare ingrijorare in partid ca sa voteze caderea propriului guvern

Am acelasi mesaj pentru colegii mei din CEX. Stiu ca exista multi oameni onesti, cu unii sunt prieten de ani de zile si-i apreciez. Stiu ce s-a intamplat in aceste zile si vreau sa-i asigur ca parerea mea despre ei nu s-a schimbat. Ii asigur ca sunt alaturi de ei

Voi raspunde la doua dezinformari spuse de dl Liviu Dragnea, cum ca ma asociaza cu servicii secrete, cu presedintele Romaniei. Suntem intr-o conspiratie existenta doar in mintea sa. Nu eu am fost la partide de tenis, nu eu am fost la sprituri cu reprezentanti ai serviciilor secrete, asa ca sa se gandeasca dl Liviu Dragnea mai bine cand spune aceste lucruri. Voi avea reactii si mai puternice pe acest subiect daca va continua. Toata aceasta idee e evident o minciuna.

A doua minciuna e cea in care spunea ca toti ministrii au avut probleme de comunicare cu mine. Dragnea trebuie sa-si dea demisia, cum sa lucreze ministrii daca eu le spuneam un lucru, iar de la partid le venea alta directiva? Iata un exemplu: cand se apucasera unii sa comunice despre impozitul pe gospodarie, le-am spus in sedinta de guvern sa inceteze comunicare si singurul comunicator e ministrul Finantelor cand se finalizeaza analiza. Ce s-a intamplat? Seara la tv, la plansa, cine era? Stiti si dvs, cu desene, stiti deja. Ce sa creada ceilalti ministri?

Ne aflam intr-un moment dificil, in care un singur om, Dragnea, incearca sa ne intoarca in timp inainte de 89. Fiecare dintre noi trebuie sa ne gandim daca ne dorim asta. Eu cred ca nu.

A: Lipsesc cateva, desi au fost anuntate. Am dat termenul pana luni ca si dl Dragnea sa-si asume prin demisie alaturi de mine asa-zisul esec al guvernului. Luni voi lua o decizie si o voi anunta. Important e ca toti ministrii au fost la munca azi, si-au facut datoria si-i indemn sa faca la fel pana cand procedurile vor fi inchise





Q: Din ce functie sa-si dea demisia Liviu Dragnea?

A: Din PSD





Q: L-ati demis pe Busuioc si l-ati numit pe Victor Ponta la SGG?

A: Urmariti Monitorul Oficial in aceasta seara.





Q: Vreti sa schimbati doar unii ministri?

A: E o varianta





Q: Ati discutat si cu tehnocrati din vechea guvernare Ponta?

A: Eu sunt PSD-ist, nu tehnocrat, indiferent de cate excluderi face Dragnea, fost PDL-ist. Nu vreau sa ajunge in acea situatie. Vreau sa privim lucrurile procedural, constitutional. Acest termen, pana luni, ma va clarifica si din discutiile pe care le voi avea din aceasta seara, dar eu sper la altceva: varianta pe care mi-o doresc e ca Dragnea sa-si asume acest esec si sa demisioneze. In secunda 2, voi face acelasi lucru. Cred ca asta e rezolvarea corecta, si sa se organizeze congresul extraordinar. E o teama de circa un an sa se largeasca masa decidentilor in partid. Partidul are sute de mii de membri, forul suprem e Congresul.

M-am intalnit cu foarte multa lume azi, o sa ma intalnesc si zilele urmatoare. Am facut apel la ministri sa-si faca treaba, conform legii. Voi transmite transparent fiecare decizie pe care o voi lua.





Q: Dl Busuioc nu a vrut sa-si transmita propria demitere spre Monitorul oficial?

A: Urmariti MOf.





Q: De ce ati inghitit aceste lucruri pana azi?

A: Am incercat sa indreptam lucrurile si sa le facem corect, cinstit. E posibil ca deciziile in PSD sa fie corecte. Sa stiti ca forta PSD nu sta in cine e presedinte acum si cine va fi la anul, ci la militanti, la oamenii care au facut campania. Acolo e forta. Ei sunt neglijati.

Initial am vrut sa facem conferinta in alta parte (pe peluza) pentru ca e vorba mai mult de PSD.





Q: Dl ministru Augustin Jianu scrie ca Dragnea ar fi protejat un membru PSD care i-a cerut favoruri ilegitime. V-a spus si dvs?

A: Nu stiu, va va raspunde el.





Q: Care a fost parerea dvs despre relatia cu ministrii, a fost o surpriza reactia din CEX a unora?

A: In CEX au luat cuvantul doi ministri, Lia Olguta Vasilescu si Viorel Stefan.





Q: Cum intentionati sa ramaneti membru PSD?

A: Conform statutului PSD, incalcat de dl Dragnea.





Q: Cati ministri nu au demisionat?

A: Nu vreau sa vulnerabilizez pe vreunul. Acesta e termenul, vulnerabilizare. Exista aceasta teama, nu au reusit majoritatea sa treaca de teama fata de conducatorul iubit. Pana cand ajungem in situatia normala, luni, in care barbateste dl Dragnea sa-si asume demisia alaturi de imne si sa convocam congresul, n-as vrea sa detaliez discutiile





Q: Daca va fi convocat Congresul, luati in calcul sa candidati la sefia PSD?

A: Nu vreau sa candidez la sefia PSD. Vreau acest congres pentru a dezbate problemele de fon aparute in ultimii doi ani. Sigur se vor degaja in congres solutii foarte foarte bune. Important e mecanismul prin care functioneaza acest partid, sa nu inchidem intr-un cerc restrans de decidenti. Nimeni nu are PSD-ul pe Cartea Funciara, nu e proprietar.

As putea sa citez inclusiv din preocuparile lui Dragnea de acum cateva zile, cand spunea ca parca nu functioneaza lucrurile in partid. Ultimele 3 CEX-uri ale PSD au avut ca tema sanctiuni si excluderi: Mihai Chirica, Serban Nicolae, Sorin Grindeanu.

Trebuie sa facem analiza alegerilor locale, unde din 4 municipii PSD a castigat unul. In comune se sta prost S-a pierdut la Teleorman, s-a castigat la Timis.





Q: De ieri azi discutat cu Iohannis?

A: Am vorbit.





Q: Dragnea spunea azi ca v-ati schimbat. De cand s-a rupt comunicarea, ca mergeati la stiuca impreuna?



A: Cel de ieri si de azi, asta e adevaratul Grindeanu. Lucrurile au venit invers, de la dl Dragnea, datorita functiei. N-as vrea sa intru in detalii, sunt lucruri care tin de un comportament fara legatura cu actul de guvernare sau viata interna din PSD





Q: Cand s-a schimbat relatia cu dl Dragnea si de ce?

A: De cand am inceput sa aud dinspre surse ca desi pe fata mi se spunea ca toate lucurile sunt in regula,in spate se facea tot ce e posibil pentru dinamitarea guvernului. un exemplu: de cam o luna PNDL 2 trebuia sa fie lansat, ordinele trebuiau date catre judete. Eu nu vreau sa ma gandesc ca au fost oprite ordinele in asteptarea acestui CEX, dar aceste ordine puteau fi date pe criterii transparente de vreo luna si ceva. Din pacate.





Q: Ati avut mai multe intalniri externe. Cum se vede criza politica? Credeti ca s-a suparat Rusia dupa comentariile de aseara?

A: Am avertizat colegii sa aiba grija de ce fac si de decizii. Am dat un exemplu legat de Rusia aseara pentru ca era absurd sa ceri relatii economice cat timp exista sanctiunile UE. De aceea am dat exemplul.

Am dat termenul pana luni pentru ca dl Dragnea sa-si asume. Daca lucrurile nu functioneaza, demisionez, nu ma tin de scaun. De ce ii e teama, de congres? Hai sa vedem pana luni cat de barbat politic e Liviu Dragnea?







Q: Cine ar fi trebuit sa semneze ordinele pentru PNDL, Doamna Shhaideh?

A: Da.







Q: Printre cauzele rupturii se numara si Justitia?

A: Sunt multe cauze.







Context: Conferinta lui Sorin Grindeanu a inceput cu intarziere de peste o ora. O alta modificare a fost locul de desfasurare: initial, conferinta a fost programata pe peluza din gradina Guvernului, dar ulterior ziaristii s-au mutat in sala de conferinte obisnuita din sediul Executivului.