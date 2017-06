Tariceanu anunta motiune de cenzura impotriva guvernului Grindeanu: Nu am niciun fel de emotie legata de majoritate

Aceasta motiune va fi depusa luni la Parlament, a continuat acesta, precizand ca motivele motiunii de cenzura sunt legate de "incapacitatea" lui Sorin Grindeanu de a conduce guvernul si faptul ca acesta are "agenda politica nu paralela, ci total divergenta care tine de alte interese".Astfel, luni va avea loc o sedinta de a Birourilor Permanente reunite cand va fi anuntata depunerea motiunii, urmand un termen de trei zile pentru dezbaterea si votarea motiunii, a spus Tariceanu, care a sustinut ca "nu are niciun fel de emotie" legata de soliditatea majoritatii PSD - ALDE.Intrebat daca s-a discutat posibilitatea cooptarii PMP la guvernare, acesta a negat.Calin Popescu Tariceanu crede ca se vor obtine "voturi in plus de la alte partide".Chestionat de ziaristi daca s-a discutat cu UDMR, Tariceanu a sugerat ca s-ar putea relua discutia privind cooptarea minoritatii maghiare la guvernare daca "cei de la UDMR arata disponibilitatea sa participe la coalitie sau la guvernare".Tariceanu, care s-a aflat intr-o situatie aproape similara cand era premier si ministrii PD si-au dat demisia, reusind insa sa se mentina la guvernare cu sprijinul PSD, il acuza acum pe Grindeanu ca "se agata de scaun"."Asistam la niste elemente de circ reprobabil din parte unui om care a ajuns prim ministru nu prin propriile merite, ci pentru ca a fost desemnat de coalitia majoritara", a comentat Tariceanu, care a ajuns candidat pentru postul de prim ministru in care a fost numit de Traian Basescu dupa retragerea lui Theodor Stolojan.