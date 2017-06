Catalin Ivan catre Liviu Dragnea: Ati reusit sa lasati fara cuvinte o Europa intreaga

"Domnule Liviu Dragnea, ati reusit sa lasati fara cuvinte o Europa intreaga. Toti colegii din Parlamentul European cu care am vorbit sunt siderati. De prisos sa spun ca nu s-a intamplat niciodata nimic asemanator in istoria Uniunii Europene, in primul rand pentru ca aceasta constructie se bazeaza pe democratii functionale, dar mai ales pentru ca toate aceste state sunt conduse de oameni responsabili, care inteleg consecintele actiunilor lor", a scris Catalin Ivan pe Facebook, potrivit Agerpres.El sustine ca programul de guvernare a fost compromis la momentul Ordonantei 13, iar "toate meritele" revin lui Liviu Dragnea."Nu stiu daca ati mai fost prezent la evenimentul organizat in cinstea dumneavoastra in Parlamentul European, de promovare a Iei romanesti. Apareati pe lista de vorbitori, de acolo stiu. Un eveniment de toata lauda, de altfel. Va garantez insa ca prin momentul Ordonantei 13 si prin aceasta nefericita decizie de a crea o criza politica si guvernamentala majora in Romania, ati promovat imaginea tarii in Europa. In sens negativ. Evident. Pentru cei care mai umbla cu programul de guvernare dupa ei, pana si Valcov le poate spune ca a fost compromis la momentul Ordonantei 13, iar acum este istorie. Toate "meritele" ii revin unui singur om. Liviu Dragnea. Singurul care l-a stiut, de altfel, din scoarta in scoarta", mai afirma Catalin Ivan.Amintim ca in luna februarie, in contextul in care Catalin Ivan a criticat guvernul Grindeanu si conducerea PSD pentru Ordonanta 13, Liviu Dragnea a contestat calitatea de membru PSD al lui Ivan , spunand ca acesta a fost exclus de mai mult timp de organizatia Sector 1. Catalin Ivan a insistat in schimb ca discutia despre calitatea sa de membru de partid este una falsa, intrucat el este, din 2015, membru al PSD Dobrovat . De altfel, Catalin Martinus, presedintele organizatiei PSD Dobrovat, a confirmat ca eurodeputatul este si in prezent membru al organizatiei.