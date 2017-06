Pe ce voturi se bazeaza PSD si ALDE la motiunea de cenzura. Cum arata aritmetica parlamentara

UPDATE: Biroul National al USR a luat in aceasta dimineata decizia ca nu va participa la votul privind o eventuala motiune de cenzura, a declarat pentru HotNews.ro Catalin Drula, membru in Biroul National al partidului.

Numar parlamentari





Configurarea politica



Camera Deputatilor



Senat:



Total



Cei de la, prin vocea deputatului Dan Barna, au declarat miercuri ca nu vor sustine guvernul Grindeanu in cazul unei motiuni de cenzura.Nu se stie ce vor face cei de ladeocamdata. Ludovic Orban, probabil viitorul presedinte al liberalilor, a declarat joi intr-un interviu pentru Hotnews.ro ca nu se poate pronunta si ca se va lua o decizie.La randul sau, Traian Basescu a declarat joi ca "daca Dragnea isi face iluzii ca o motiune impotriva Guvernului Grindeanu va trece prin Parlament, se insala amarnic", sugerand ca parlamentariinu vor vota motiunea, insa o decizie ar urma sa fie luata zilele acestea.De asemenea, nu se stie deocamdata cum vor vota cei de la, care in mod traditional sustin majoritatea parlamentara.Numar necesar de voturi pentru trecerea motiunii- 233PSD: 154/153 daca nu il luam in calcul pe Victor PontaALDE: 17/15 (doi deputati sunt de fapt neafiliati dupa ce s-au inscris in noul partid al lui Daniel Constantin si cel mai probabil il sustin pe Grindeanu)PNL: 68USR: 30UDMR: 21PMP: 18Minoritati: 17Neafiliati (fosti ALDE, impotriva lui Tariceanu, de asteptat sa il sustina pe Grindeanu): 3PSD: 67ALDE: 9, insa unul dintre acestia, Scarlat Iriza, s-a declarat impotriva plecarii lui Sorin GrindeanuPNL: 30USR: 13UDMR: 9PMP: 8PSD: 221ALDE: 24 (un vot este nesigur din partea senatorului Iriza Scarlat)PNL: 98USR: 43UDMR: 30PMP: 26Minoritati: 17Neafiliati: 5