Basescu: Daca Dragnea isi face iluzii ca o motiune impotriva Guvernului Grindeanu va trece prin Parlament, se insala amarnic

Postarea lui Basescu:Dragnea a confundat guvernul Romaniei cu un guvern al PSD. N-a priceput nici acum ca un guvern trecut prin Parlament este un guvern care slujeste tara, si nu PSD-ul.Ce are de facut Grindeanu, plecand de la premisa ca nu s-a speriat de Valcov si Dragnea ca sa isi prezinte demisia?1. Inventariaza lista ministrilor PSD si ALDE care au demisionat.2. Cauta si nominalizeaza ministri cu carnet de membru in PSD si ALDE (pentru a respecta structura politica a guvernului votat in Parlament).3. Inainteaza lista ministrilor demisionari si lista ministrilor propusi in cabinet catre Presedintele Iohannis.Aceste lucruri ar trebui facute pana maine dimineata, pentru ca Presedintele pleaca in zilele urmatoare, pentru circa o saptamana. Daca nu, mai bine demisioneaza, pentru ca ar transforma criza de interese din PSD intr-o criza politica a Romaniei.Daca Dragnea isi face iluzii ca o motiune impotriva Guvernului Grindeanu va trece prin Parlament, se insala amarnic.Daca Grindeanu nu isi face guvern si demisioneaza, joaca Iohannis. In locul lui, as trimite PSD-ul in opozitie fara sa clipesc."