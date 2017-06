Sorin Grindeanu: Exista riscul iminent ca PSD sa piarda guvernarea / Nu putem accepta aceasta situatie / Va propun o larga consultare in partid

"Exista riscul iminent ca PSD sa piarda guvernarea, iar in acest moment ii transferam practic presedintelui Iohannis toata puterea in Romania. Nu putem accepta aceasta situatie! Va propun o larga consultare in partid, cu toti cei care muncesc si cred in mod real in PSD!", a scris Sorin Grindeanu, pe contul lui de Facebook.Acesta a reafirmat ca nu se "agata in niciun fel de functia de prim-ministru" ci doreste doar sa se asigura ca presedintele "va nominaliza un premier tot din partea PSD". "Atunci sunt gata sa imi prezint demisia", a scris Grindeanu.Primul ministru le cere membrilor de partid sa "cantareasca bine" ceea ce decid in sedinta care are loc joi la PSD in conditiile in care "avem o datorie fata de Romania"."Partidul nostru a fost mereu un reper de stabilitate, pe noi nu ne definesc crizele interne. PSD trebuie sa ramana un pilon de competenta si responsabilitate", incheie acesta.