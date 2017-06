Ioan Mircea Pascu, europarlamentar PSD: Toti cei implicati in actuala criza trebuie sa fie constienti ca Trump va dori sa fie tinut personal la curent cu evolutia situatiei

"In lumina succesului incontestabil al vizitei prezidentiale in SUA, cred ca toti cei implicati in actuala criza trebuie sa fie constienti ca presedintele Trump va dori sa fie tinut personal la curent cu evolutia situatiei si actiunile tuturor "actorilor" - oficiali, dar si neoficiali... Parerea mea ...", a afirmat Pascu intr-o postare pe Facebook.