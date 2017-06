Schimbarea sefului Fiscului, motiv de tensiuni intre Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu - surse

Bogdan Stan a fost numit presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) in primele zile de functionare a guvernului Grindeanu. Stan, un vechi functionar al Fiscului, fara a avea in CV pozitii-cheie in institutie, s-a remarcat prin faptul ca a admis in aprilie, intr-o conferinta de presa la Guvern, ca Fiscul a colectat pe primul trimestru al anului cu 1,2 miliarde de lei mai putin decat avea programat , adica si-a realizat 98% din program.Slaba colectare a veniturilor de catre ANAF a pus presiune pe indeplinirea unora dintre promisiunile electorale ale PSD, pentru care nu exista fondurile necesare.Tot sub mandatul lui Stan s-a inregistrat de curand o problema la sistemul informatic care impiedica transmiterea de date ale contribuabililor catre bancile comerciale. Informatii din piata arata ca problema la sistemul informatic este una extrem de serioasa, fiind legata de componenta hardware invechita.Grindeanu a avut in ultimele doua luni intalniri frecvente cu seful ANAF din cauza performantei slabe a institutiei. Intentia sa de a-l schimba pe Bogdan Stan a fost respinsa dur de Liviu Dragnea.