Un lider local ALDE il sustine pe Grindeanu

"Parerea mea e ca este inoportuna formula cu retragerea sprijinului Guvernului, pentru ca parametrii operationali sunt pozitivi, buni, plus partea de relationare abia a inceput sa se miste, iar in cinci-sase luni unui guvern ii faci eventual o evaluare preliminara, nu il demiti... Logica e una singura, din ceea ce simt eu - vectorul de putere. Adica (Dragnea - n.r.) vrea sa aiba control total, care iarasi nu e foarte bine. Indiferent cata putere ai la un moment dat, ar fi trebuit sa mai lase putin din ea, sa o descentralizeze", a declarat Penciuc pentru Agerpres.In cursul diminetii s-au pozitionat de partea lui Grindeanu si primarul de Iasi, Mihai Chirica (un mai vechi adversar al lui Dragnea) si vicepresedintele PSD Gorj, deputatul Alin Vacaru. Ieri seara, senatorul ALDE Scarlat Iriza anuntase ca e de partea lui Grindeanu.Pe de alta parte, zeci de lideri locali PSD si ALDE au dat in cursul zilei declaratii de sustinere a deciziei de retragere a sprijinului politic pentru guvernul Grindeanu.