Ludovic Orban: "Sub nicio forma PNL nu va sustine un guvern Grindeanu 2/ Grindeanu este iresponsabil; cand a primit osul se gudura, acuma musca/ Nu va mai avea niciun rol de jucat"

Fragment din interviul acordat de Ludovic Orban:



Iulia Rosca: Sa incepem cu subiectul la zi, decizia liderilor coalitiei de a retrage sprijinul politic pentru propriul guvern Sorin Grindeanu. Avand in vedere ca Sorin Grindeanu nu cedeaza deocamdata si exista posiblitatea sa incerce un guvern 2, PNL cu dvs presedinte ar sustine, tacit chiar, un astfel de guvern in Parlament?Ludovic Orban: "Sub nicio forma. Nu, Grindeanu este PSD-ist si nu trebuie uitat niciun moment acest lucru. Pe cat de iresponsabil este Dragnea si gasca lui sa creeze o criza politica la nici sase luni de la instalarea unui guvern propriu din niste motive pe care nu le putem intelege, pe atat de iresponsabil este si Grindeanu. Cand a primit osul se gudura, acuma musca cand i se ia osul. In nicio tara civilizata un premier care este sustinut de un partid, in momentul in care partidul ii retrage sprijinul nu se cramponeaza de putere. Atitudinea actualului premeir este deplasata, irationala si nu face altceva decat sa adanceasca criza politica creata de Dragnea si de aliatii lui.""Ce ma surprinde este nonsalanta cu care liderii PSD care in urma cu o saptamana, doua, trei laudau performantele si rezultatele remarcabile ale guvernului astazi arata ca guvernul este foarte slab, ca nu si-a indeplinit mare parte a angajamentelor - ceea ce este adevarat - doar ca sa scape de Grindeanu."I.R.: Dar daca se va ajunge la situatia unei motiuni de cenzura, cum va vota PNL?L.O.: "Vom hotari pozitia intr-o astfel de situatie, deocamdata sunt candidat la functia de presedinte nu pot vorbi in numele PNL. Dar adversarul nostru este "ciuma rosie", avatarul Partidului Comunist si niciodata nu vom face niciun fel de pact si niciun fel de intelegere cu actualul partid de guvernamant."I.R.: Cum vedeti continuarea, un viitor pentru Grindeanu? Ce ar putea sa se intample?L.O.: "Dupa parerea mea nu are niciun viitor, a fost pus premier sluga, probabil nu a slujit cu prea multa supusenie, acum i s-a ridicat rolul de marioneta care i s-a dat, nu va mai avea niciun rol de jucat."