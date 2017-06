Tariceanu spune ca un prim-ministru fara sprijin politic trebuie sa demisioneze. Ce a facut Tariceanu in 2007

"Un guvern si un prim-ministru care nu mai beneficiaza de sprijinul politic nu mai poate functiona. In mod normal primul-ministru in asemenea conditii isi da demisia (...) Asteptam gestul de onoare necesar din partea primului-ministru", a declarat miercuri Tariceanu, citat de Agerpres. "Noi tindem sa credem ca, cel putin, intr-o perioada scurta de gandire, realitatea politica actuala sa-l determine pe primul ministru sa ia decizia care se impune in astfel de cazuri", a mai spus Tariceanu.In 2007, cand era premier, Tariceanu a incalcat exact ceea ce clameaza acum. In acel moment, Tariceanu (presedintele PNL) a scos PD (partidul presedintelui Traian Basescu) de la guvernare in urma tensiunilor din coalitie si a preferat sa conduca un guvern ultraminoritar, cu 20% in Parlament, mizand pe sprijinul netransparent al PSD. Tariceanu a refuzat toate cererile de demisie venite de la Basescu sau de la adversarii politici.