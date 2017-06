Momentul-cheie al crizei din PSD: Grindeanu le cere "responsabilitate" ministrilor care vor sa demisioneze / Surse: care e planul premierului pentru intregirea cabinetului

Intrebat daca poate confirma ceea ce spusese mai devreme Dragnea intr-o conferinta de presa, si anume ca toti ministrii PSD au demisionat - cu exceptia ministrului Comunicatiilor, Sorin Grindeanu a dat un raspuns elaborat: "Maine o sa va dau detalii. Vreau sa lucram procedural, trebuie sa-mi parvina demisiile. Vreau sa-i indemn la responsabilitate pe cei care sunt ministri: demisiile intra in vigoare cand sunt trimise de premier catre Presedintie si Presedintia ia act de ele. Asta e legea la Guvernul Romaniei".

Cu alte cuvinte, Grindeanu a aratat ca ministrii PSD, chiar si demisionari, raman in functie si sunt responsabili de actele si indatoririle lor nu pana in momentul in care vrea Liviu Dragnea, ci pana in momentul in care presedintele Iohannis ia act de demisie.Ce inseamna acest lucru? Ca premierul Sorin Grindeanu are un spatiu de manevra in ceea ce priveste ministrii, dupa cum au declarat pentru HotNews.ro surse politice.In primul rand, Grindeanu nu se va trezi singur maine in guvern. Ministrii, fie ei si demisionari, sunt inca in functie si trebuie sa vina la Guvern. Grindeanu nu va fi un personaj izolat in sediul Guvernului, nu va transmite o imagine dezolanta celor pe care vrea sa-i atraga alaturi de el.In al doilea rand, prezenta lor in Guvern timp de cateva zile inseamna ca vor avea discutii cu premierul, care, mai mult ca sigur, va incerca sa-i determine sa ramana in functii pe cei cu care a lucrat bine (Viorel Stefan, Mihai Tudose, poate Ionut Vulpescu si altii). Stim sigur ca doi ministri nu au demisionat: Tudorel Toader (exact cel de care voia Dragnea sa scape cu disperare, pentru ca nu l-a ajutat sa schimbe legislatia astfel incat sa scape de dosarul penal) si Augustin Jianu (ministrul Comunicatiilor, fost colaborator al lui Grindeanu de cand el ocupa acest portofoliu). Daca mai determina cativa ministri sa ramana pe posturi, sarcina lui Grindeanu de a intregi ulterior echipa va fi mai simpla.In al treilea rand, va putea scapa rapid, prin "prioritizarea" trimiterii demisiilor catre Cotroceni, de ministrii loiali lui Dragnea: Lia Olguta Vasilescu, Carmen Dan si, mai ales, Sevil Shhaideh. Shhaideh e ministru - cheie: gestioneaza un buget urias la Ministerul Dezvoltarii, PNDL, prin care primarii si sefii de CJ-uri pot fi atrasi.Or, cu un nou ministru al Dezvoltarii pus rapid in locul lui Shhaideh, Grindeanu poate trece la planul serios: atragerea liderilor de organizatii locale din PSD. Din acel moment, Grindeanu va exercita din nou atractie in comparatie cu Dragnea: va avea pe mana bugetul PNDL, va putea imparti finantari si proiecte. Dragnea nu le poate oferi acestora decat perspectiva unei crize politice prelungite, o posibila confruntare cu Iohannis privind culoarea viitorului premier si, deloc de neglijat, o atitudine dictatoriala, care i-a atras multe antipatii in partid.In plus, sa nu uitam ca aproape jumatate dintre organizatiile PSD sunt furioase pe Dragnea pentru modul in care a impartit functiile in Guvern si marile proiecte: in organizatiile din Moldova si Ardeal mocneste nemultumirea fata de confiscarea puterii si banilor de Dragnea si acolitii sai din sud: Badalau de la Giurgiu, Paul Stanescu de la Olt, Marcel Ciolacu de la Buzau, plus organizatiile din Dolj, Constanta si, evident, Teleorman.Pe Grindeanu il ajuta si calendarul lui Iohannis. Duminica, Iohannis va pleca spre Berlin pentru vizita oficiala de 3 zile in Germania, unde se va intalni cu Angela Merkel. Apoi pleaca direct la Bruxelles pentru Consiliul European de vara. Asadar, toata saptamana viitoare Iohannis lipseste din tara, ceea ce va ingreuna procedura privind demisiile ministrilor. Asadar, in urmatoarele doua zile, Grindeanu poate trimite rapid la Administratia Prezidentiala demisiile pe care si le doreste, urmand ca pe restul sa le amane pana la momentul pe care il considera oportun: fie pana ii convinge sa ramana pe ministrii cu care a lucrat bine, fie le gaseste inlocuitori.Ce risca ministrii PSD care vor sa ramana in guvern? Liviu Dragnea a anuntat ca acestia vor fi exclusi din PSD. Dar, potrivit surselor citate, e posibil ca unii dintre ministrii PSD sau lideri locali cu potential sa prefere sa ramana alaturi de Grindeanu decat alaturi de Dragnea, a carui cariera politica depinde de verdictul in dosarul de coruptie care inainteaza rapid in instanta.Ramane de vazut care va fi raspunsul coalitiei PSD-ALDE la acest plan al premierului Grindeanu.