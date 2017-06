LIVE TEXT Liviu Dragnea: Maine discutam noi propuneri de premier. Sper ca Grindeanu sa nu se agate de functie 

Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut declaratii dupa ce liderii celor doua formatiuni politice s-au reunit intr-o sedinta a coalitiei de guvernare. Ambele formatiuni ale coalitiei de guvernare au retras astazi sprijinul politic premierului Sorin Grindeanu.

Liviu Dragnea:

Am avut sedinta CEX PSD. O sedinta in care am facut evaluarea implementarii programului de guvernare. O analiza anuntata imediat dupa ce a instalat noul guvern, in ianuarie.

Sigur ca exista varianta in care sa facem o evaluare superficiala, in care lucrurile care nu merg sa fie ascunse, sau era varianta nu foarte confortabila sa spunem adevarul, indiferent cat ar fi de crud.





Nu a avut neaparat ca obiectiv anumite personaje sa fie promovate sau demise. S-a lucrat la un document care sa ne arate unde suntem si, foarte important, sa luam decizia corecta.

E o actiune in premiera cand un partid are curajul sa-si faca radiografia la 6 luni de guvernare. Nu cred ca ce s-a mai intamplat in trecut cand au fost pastrate guverne care au ruinat tara.

Documentul ne-a aratat ca directia e buna, dar ritmul de implementare e destul de scazut.

Lumea e intr-o dinamica de dezvoltare foarte mare, tarile din regiune.

Am zis ca azi avem capacitatea sa stabilim care e pachetul de masuri pentru a se recupera intarzierile si sa marim ritmul de implementare si sa facem schimbarile necesare.

Sunt masuri care trebuiau dublate de altele pentru sustinere.

S-a discutat despre situatia in care unele maduri trebuia sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2018, dar ele trebuia adoptate pana la 1 iulie 2017, precum Fondul Suveran de Investitii, Legea Preventiei.

Trebuia un ritm mai mare de investitii publice, analizand acest document, majoritatea colegilor, inclusiv eu, am tras concluzia ca o parte, nu mica, din membrii guvernului nu iau foarte in serios programul de guvernare, nu au reusit sa se coordoneze.

Nu au reusit sa stabileasca niste relatii care sa fluidizeze circuitul documentelor, nu a fost o abordare strategica. Am facut si o pauza in CEX, asteptand ca in partea a doua sa gasim cea mai buna solutie. Din pacate, premierul nici macar nu a asteptat sa ne indreptat spre un vot, care putea fi intr-un fel sau altul, care putea curpinde un pachet de masuri administrative si niste inlocuiri in guvern, nu neaparat demisia sau demiterea premierului.

Eu am condus aceasta intalnire si am descurajat orice intentie de escaladare a unui conflict si le-am cerut colegilor sa nu se discute cu patima. din pacate, opremierul nu a asteptat nici o decizie, a transmis ca demisioneaza daca iohannis spune ca nominalizeaza tot un premier PSD.

CEX a luat act de cateva lucruri: toti membrii PSD din guvern si-au prezentat demisiile inainte de CEX. Si nu vorbim de celebrele demisii in alb pe care nu le-am vazut, ci demisii scrise de ei. O singura exceptie, ministrul Comunicatiilor, care o va trimite prin mail.

Continuarea guvernarii in actuala stare, cu Grindeanu sau nu premier, risca ca Romania in 3 luni programul de guvernare sa devina imposibil de pus in practica.

Un procent foarte mare de masuri din program nu sunt puse in practica.

Dincolo de eventuale costuri politice pentru mine sau partid, ce va ramane in cartea de istorie e daca coalitia reuseste sa faca pana in 2020 o tara puternica, cu venituri mari pentru romani, cu o retea de infrastructura, sistem de sanatate bun.

Au fost colegi care mi-au spus ieri si azi sa nu prezentam toata situatia public. N-am fost de acord. Trebuie sa fie guvernari 100% transparente.

Azi, Biroul Politic Central ALDE a discutat raportul de evaluare a guvernului. Din pacate, analiza ne-a dus la concluzii nedorite - o slaba performanta a guvernului.





Suntem constienti ca exista o discrepanta majora intre perceptia publica generala legata de performanta guvernului si realitate. Perceptia publica parea una mai degraba pozitiva dar analiza amanuntita releva o situatie care devine mai mult decat preocupanta si ne da temerea ca riscam sa esuam.

Ministrii ALDE si-au prezentat demisiile

Un guvern si un premier fara sprijin politic nu mai poate functiona.

In mod normal, premierul demisioneaza.

Intr-o situaie similara, in UK, premierul Thacker dupa 11 ani a demisionat cand parlamentarii au anuntat-o ca nu o mai sprijina.

Asteptam acest gest de onoare din partea premierului.

- Sunteti sigur ca a demisionat?

Dragnea: Nu. Eu v-am spus doar ce am dsicutat. Dar nu prea mai putem vorbi de un guvern.





- Constitutional, premierul e in functie. Intentionati ca maine sa faceti o propunere de premier sa mergeti la Cotroceni?





Dragnea: Eu sper ca Sorin Grindeanu sa nu se agate de procedura pentru ca nu mai are guvern





Vorbim de un premier care sper sa ia act de deciziile politice.





Maine convocam iar CEX sa discutam de o propunere de premier care sa fie inaintata presedintelui Iohannis





- De ce nu l-ati exclus din partid?





Dragnea: Grindeanu nu a fost exclus din partid. Eu si mai multi colegi i-am facut mai multe propuneri Prima a fost ca impreuna sa stabilim care sunt cele mai bune masuri si calea de urmat, fara sa plecam de la inceput de la ideea ca nu va mai fi premier. Noi avand de gand ca in partea a doua a CEX sa incepem sa reconstruim. N-am mai avut cu cine.





- Daca premierul merge cu propuneri noi de ministri la presedinte, ce veti face?





Dragnea: Am vazut ca sunt niste sustinatori in strada. Din cate stiu, cand se schimba configuratia politica a guvernului, nu se mai poate folosi aceasta procedura.

Cand va fi exclus Grindeanu?

Dragnea: Nu am spus ca va fi exclus. Au fost propuneri azi in acest sens, dar am solicitat sa nu fim de acord. Un premier e legitim ct timp are sprijiul politic al formatiunii care l-a votat. PSD si ALDE la acest moment au retras sprijinul politic





- E aceasta o portita pentru o motiune de cenzura?

Tariceanu: Intr-o democratie parlamentara, lucrurile nu sunt asa de complicate.





Aveti de gand sa contactati presedintele?





Dragnea: Am redactat o adresa oficiala catre presedintele Romaniei. Il informam oficial despre deciziile luate si propunerile ulterioare.





Presedintele va fi informat despre deciziile luate azi





Dincolo de dreptul nostru legitim de a adopta aceste decizii politice, avem obligatia sa facem aceasta evaluare si sa luam masurile care sa implementeze programul de guvernare.

Sunt convins ca si presedintele va avea o abordare inteleapta.





O evaluare nu poate genera o criza politica. E un act obligatoriu si un gest responsabil. O criza politica apare daca cei numiti politic nu inteleg ca nu mai sunt sustinuti.

Cum va asumati raspunderea pentru esec?





Dragnea: Raspunderea pentru acest guvern a fost exact decizia de a face aceasta evaluare. Cand sustii cu tot partidul un guvern, plecid e la ideea ca sunt oameni responsabili. A fost o actiune preventiva: am preferat sa o facem azi,c and se pot recupera intarzierile.

- Ce va garanteaza ca urmatorul guvern nu va esua?

Dragnea: Nu vom mai face greselile facute

Liviu Dragnea a facut in aceasta seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, declaratii contradictorii despre situatia lui Sorin Grindeanu. Initial, a spus ca ar fi luat act de o presupusa demisie a acestuia ce urma sa fie anuntat pe Facebook dupa care a spus ca premierul si-a conditionat demisia de plecare lui Dragnea si de numirea de catre Iohannis a uui viitor premier tot de la PSD. Mai tarziu, Dragnea a spus ca spera ca Grindeanu "sa nu se agate de procedura". Dragnea a mai anuntat ca maine conducerea PSD va face o noua propunere de premier, dar a refuzat sa spuna daca vor depune o motiune de cenzura impotriva lui Grindeanu daca acesta nu demisioneaza.Dragnea a anuntat ca si PSD, si ALDE au retras sprijinul politic pentru guvernul Grindeanu. El a mai spus ca Grindeanu nu a fost exclus din partid, dar a confirmat ca orice membru PSD care va intra intr-un guvern Grindeanu va fi exclus din partid.Dragnea a mai anuntat ca toti ministrii PSD din Guvernul Grindeanu au demisionat, cu o singura exceptie - ministrul Comunicatiilor, despre care a afirmat ca e plecat in strainatate si va trimite demisia pe email.Dragnea a mai anuntat ca impreuna cu Tariceanu a redactat un document pe care i-l va trimite presedintelui Iohannis in aceasta seara sau maine dimineata, un document prin care il instiinteaza de deciziile politice luate de coalitia PSD-ALDE.In politica, timpul nu rezolva nimic, problemele nerezolvate se rasfrang brutal asupra celor care genereaza crize.Cu experienta de premier, va spun cateva sarcini ale unui premier in functie: urmareste realizarea programului de guvernare pentru care a primit votul de incredere. El trebuie sa conduca actiunea guvernului. Premierul e cel care dirijeaza o echipa careia ii spune care sunt prioritatile, care da directia.Nu se poate in felul asta. Cel care-si asuma rolul de premier trebuie sa aiba anvergura necesara.Noi, la ALDE, am decis sa retragem sprijinul politic pentru guvernul Grindeanu.Intrebat daca isi va da si el demisia, Dragnea a rapuns: prima data, Grindeanu a spus ca va respecta decizia CEX, dar n-a mai asteptat sa vada decizia, dar ca-si va da demisia, o va publica si ca o va trimite presedintelui Iohannis doar daca acesta confirma ca va pune premier de la PSD.