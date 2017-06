Senator ALDE: Ma gandesc daca mai stau sau nu in ALDE; N-as vrea ca guvernul Grindeanu sa demisioneze

"Ma gandesc daca mai stau sau nu in ALDE. In momentul in care s-a investit guvernul Grindeanu am votat cu drag, pentru ca am fost coleg de Parlament cu Grindeanu inainte de a fi senator, si ni se nazari ca dupa jumatate de an sa-l schimbam. De ce sa-l schimbat daca nu a indeplinit noua obiective din 97 ale programului de guvernare? O luna pana s-a acomodat, o luna pana a intrat in probleme, dupa patru luni hai sa-l dam afara. Nu vad treaba asta corecta. Trebuia sa-l lasam un an. Incepe vacanta parlamentara, iar noi ne agitam si facem chestii din astea cand tara trebuie sa functioneze. (...) N-as vrea ca guvernul Grindeanu sa demisioneze, vreau sa mearga inainte cel putin jumatate de an de acum incolo si sa vedem dupa 1 ianuarie 2018. (...) Daca eram presedintele ALDE, nu faceam aceasta sedinta. Spuneam ca noi ne mentinem ministrii, PSD-ul sa se spele acolo in familie, noi nu avem treaba.", a declarat senatorul de gorj Scarlat Iriza pentru HotNews.ro.Coalitia de guvernare a decis miercuri retragerea sprijinului politic pentru guvernul Grindeanu. Liderii PSD le-au cerut tuturor ministrilor sa demisioneze. Mai multi ministri au demisionat, dar nu e clar in acest moment numarul celor care au ramas alaturi de premier.