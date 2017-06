Sorin Grindeanu a plecat de la sedinta conducerii PSD fara comentarii

Premierul Sorin Grindeanu a plecat de la sedinta Comitetului Executiv PSD la ora 20.50. El a spus doar ca nu a existat nici un vot in privinta sa in sedinta, dar a refuzat sa faca orice alta declaratie.El a mai spus ca asteapta decizia partidului in ceea ce-l priveste.Grindeanu merge la Guvern, unde e asteptat sa faca declaratii.