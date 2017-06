Premierul Sorin Grindeanu le-a reprosat miercuri colegilor din PSD "campania agresiva" la care l-au supus, fara precedent in cei 20 de ani de cand e membru al partidului, transmis agentiile Agerpres si News.ro, citand surse social-democrate.Grindeanu ar fi respins in sedinta Comitetului Executiv si concluziile raportului de evaluare realizat de partid, spunand ca din 97 de masuri prevazute in programul de guvernare pentru primele doua trimestre, doar noua nu sunt realizate.Reamintim ca Grindeanu i-a anuntat pe liderii PSD ca nu va demisiona.