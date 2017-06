BREAKING NEWS Premierul Sorin Grindeanu i-a anuntat pe liderii PSD ca nu demisioneaza

Premierul Sorin Grindeanu i-a anuntat cu putin timp in urma pe liderii PSD ca nu demisioneaza, acesta fiind al patrulea refuz in ultimele zile. Grindeanu a facut anuntul in sedinta Comitetului Executiv al partidului, dupa ce liderii partidului i-au reprosat neindeplinirea mai multor masuri din programul de guvernare.In acest moment, singura solutie pentru PSD si ALDE, care a anuntat deja ca i-a retras sprijinul politic, sa-l dea jos pe Grindeanu este o motiune de cenzura. PSD si ALDE pot verifica doar in Parlament daca Grindeanu mai beneficiaza sau nu de sustinere politica. La randul sau, premierul Grindeanu va trebui sa mearga la Cotroceni cu noi propuneri de ministri, dupa ce demisiile anuntate vor fi inregistrate la secretariatul general al Guvernului.Ramane de vazut daca presedintele Iohannis va accepta eventuale propuneri de noi ministri sau va da curs unei eventuale solicitari din partea PSD-ALDE de a-i cere, la randul sau, demisia premierului. Potrivit surselor HotNews.ro, presedintele nu se va implica in incercarea lui Dragnea de a scapa de Grindeanu. Trebuie spus si ca presedintele nu are nici un instrument constitutional de a-l da jos din functie pe seful guvernului (asa cum Basescu nu a putut sa-i dea jos din functia de premier pe Tariceanu sau Victor Ponta si i-au luat luni de zile pana sa-l convinga pe Emil Boc sa renunte in favoarea lui MRU).