Tariceanu: ALDE a retras sprijinul politic pentru guvernul Grindeanu

"Am votat retragerea sprijinului politic pentru guvernul condus de premierul Sorin Grindeanu. Colegii mei din executiv sunt cu demisiile scrise deja la purtator", a spus Tariceanu, care a precizat ca ministrii ALDE sunt "solidari" cu decizia Biroului Politic Central al partidului pe care il conduce.In continuare, a spus Tariceanu, "va trebui sa vedem care e solutia pentru iesirea din criza politica care se contureaza in conditiile in care premierul Grindeanu va trebui sa isi spuna pozitia".Acesta a sustinut ca, in conditiile in care "rezultatul votului din decembrie a dat o configuratie in Parlament care nu s-a schimbat", "aceeasi configuratie politica urmeaza sa isi impuna si primul ministru".Tariceanu s-a abtinut sa formuleze critici dure la adresa premierului Grindeanu.